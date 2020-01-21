Охраны при президенте почти не было

Посетители магазина игрушек заметили президента Украины Владимира Зеленского за покупкой подарка, сообщает Politeka.net со ссылкой соцсети посетителей

20 января в магазине сети Planet Toys в Киеве посетители встретили неожиданного гостя - президента Украины Владимира Зеленского. Селфи с главой государства в соцсетях опубликовала пользовательница Instagram Дарья Линдина (lyndosik).

"Не смотрите на уставшую меня, тут главный @zelenskiy_official", – подписала она снимок.

В комментарии к фото друзья девушки удивились неожиданному селфи с Зеленским, однако нашлись и те кто решил поиронизировать: “Хейтеры скажут фотошоп “.

В комментариях к фото Дарья уточнила, что с главой государства был 1 охранник “и оба милые, что охранник, что президент”.

Зеленский приобрел в магазине конструктор Lego Mindstorms. Данные на сайте сети говорят, что стоимость конструктора составляет 9 тыс. грн.

Вероятно, что это подарок сыну 21 января отмечает свое семилетие.

Напомним, что президент Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях уйдет в отставк. Журналист поинтересовался у политика, сложил бы он полномочия в случае обвинения в коррупции?



«Если бы меня обвинили в какой-то настоящей коррупции – предъявили не политические обвинения, а то, что на самом деле произошло – тогда, в соответствии с Конституцией, мне пришлось бы уйти в отставку», – заявил президент.



Однако такое развитие событий глава государства назвал "маловероятным" и шутливо поинтересовался у журналиста, знает ли он что-то, чего не знает президент.

Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.

Как сообщала Politeka, Путин с кортежем устроил переполох в Париже, о таком Зеленский и не мечтал.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.