Вся Кубань, Ставрополье, большая часть Воронежа– это все было украиноязычное население

Первую карту распространения украинского языка создали еще в 871 году.

Об этом заявил директор Института украинского языка Национальной академии наук Украины, доктор филологических наук, профессор Павел Гриценко в Конституционном суде.

“На этой карте, если было менее 60 процентов русскоязычного населения, то специально помечали. Все точно передано. Берестейщина, Брестская область, часть Польши под Люблин, Восточная Словакия, Южная Гуцульщина и Южная Буковина – это все украиноязычные земли”, – подчеркнул Павел Гриценко.

“На этих территориях издавна церкви были, так называемая Киевская Митрополия. Тем более, в Румынию украинцы принесли книгопечатания. А древнейшие достопримечательности украинского языка – это достопримечательности, написанные в Сучаве, теперь это Румыния, конец XIII – XIV веков, староукраинском языке”, – продолжает профессор.

“Миф о российском Донбассе, когда еще 200 километров на восток была Украина и Азовское море было внутриукраинским, – это результат реализации смешивание народов. Украинский парень никогда не служил Украине, его надо было отправить где-то, чтобы он забыл украинский язык. Сюда присылали других. Это доктрина смешения. Поэтому говорить, что русские являются одним из коренных народов здесь, в Украине, – неправильно”, – пояснил ученый.

Недавно мы писали, что президент РФ Владимир Путин является единственным препятствием мира на Донбассе.

Об этом написал журналист Павел Казарин.

По его словам, чтобы главной проблемой в вопросе Донбасса является только президент России.

"Дипломатическая война выигрывается в тот момент, когда выиграна фронтовая. В противном случае нужно всего лишь готовиться к обороне… Проблема не в том, кто именно занимает президентское кресло в Киеве. Проблема в том, кто занимает его в Москве", – пояснил он.

Кроме того, он отметил, что президент РФ лишь выжидает момента, когда к нему вернутся права на "исконные территории".

"Его политическое долголетие зависит только от реального долголетия – и поэтому он может продолжать сидеть на берегу в ожидании подходящих условий… И попутно наблюдает за тем, как в лагере его ценностных оппонентов назревает раскол и хаос. Как устали от противостояния лидеры других стран пытаются объявить Европой пространство от Лиссабона до Владивостока. ", – резюмировал журналист.

Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.

Как сообщала Politeka, Путин планирует забрать шесть областей Украины и это только начало.

Также Politeka писала, что экс-советник Путина рассказал, когда Россия уйдет из Донбасса и Крыма.