Мессенджеры уже давно вошли в нашу жизнь, заменяя дорогостоящее общение через мобильную связь. WhatsApp — одно из таких бесплатных приложений, которое открывает перед пользователем множество функций, делая удаленную коммуникацию всесторонней и доступной.

WhatsApp («Ватсап», или «Ватсапп») — один из популярнейших в мире мессенджеров. Это система быстрого обмена документами, текстовыми сообщениями, аудио/видео файлами. Также приложение может похвастаться поддержкой голосовой и видеосвязи. Программа работает на мобильных устройствах (iOS, Android, Nokia Symbian и S40, KaiOS), а также компьютерах (Mac, Windows, Linux). Стоит отметить, что Windows Phone больше не обслуживается.

Компанию WhatsApp Inc. создал Ян Кум (украинец за происхождением, родом из Фастова) и Брайн Эктон (американец) в 2009 году, Маунтин-Вью, США. В октябре 2014 года все права были проданы Facebook Inc. В 2016 году приложение стало бесплатным, каким является и по сей день. Пользователь платит только своему провайдеру за предоставление доступа к сети Интернет (за трафик). Сегодня «Ватсапом» пользуется более одного миллиарда человек по всему миру.

Особенности платформы WhatsApp

Интерфейс «Ватсап» интуитивно понятный и простой в использовании, дизайн разрабатывался украинской студией с Днепра. Для работы программа использует только Интернет-соединение, за счет чего общение доступно на ноутбуке, планшете и телефоне даже без сим-карты. Это позволяет экономить большие деньги на отправке обычных SMS и звонках.

Голосовые сообщения и видеозвонки в любую точку планеты, где есть интернет — одна из главных фишек мессенджеров, включая «Ватсап», ведь все это абсолютно бесплатно. Эти функции рушат стереотипы, что за международные звонки нужно платить.

Делитесь между собой яркими моментами жизни, отправляя видеозаписи и фотографии, посещайте группы, и даже работайте, обмениваясь документами. Все это доступно даже при слабом Интернет-соединении, ведь работа приложения хорошо оптимизирована. Стоит учесть, что документы более 100 Мб отсылать нельзя.

Безопасность по умолчанию. Учитывая важность политики конфиденциальности, которая с каждым годом усиливается практически во всех странах мира, WhatsApp был оснащен технологией сквозного шифрования, что надежно защитит сообщения и звонки от перехватов и прослушки.

WhatsApp удобен также тем, что в автоматическом режиме синхронизирует контакты с телефона. Это доступно благодаря тому, что абсолютно все юзеры проходят регистрацию по личному номеру телефона.

Разработчики мессенджера также побеспокоились о Веб-версии приложения. Она функционирует только совместно с телефоном, в случае, если тот online — подключен к сети Интернет.

Интересные факты о WhatsApp

Покупка «Ватсапа» в 2014 году приобрела статус самой крупной в мире индустрии стартапов, ведь Facebook отдали за WhatsApp $19 млрд., что в 19 раз превысило стоимость покупки Instagram.

Чтобы понять масштабы использования «Ватсапа», рассмотрим немного статистики:

апрель 2012 год, посредством WhatsApp пересылается около двух миллиардов сообщений в день;

август 2012 — число выросло до 10 млрд.;

спустя еще год число сообщений увеличилось до 27 млрд.;

в марте 2015 года ежедневное количество отправленных месседжов достигло 50 млрд.;

февраль 2018 — более 1 млрд. человек пересылает ежедневно в среднем 55 млрд. сообщений.

До 2016 года подписка на пользование сервисом стоила символический 1 доллар США ежегодно. Владельцы платформ Apple покупали приложение. Это был единственный заработок компании, ведь рекламы не предусматривалось. С учетом отмены пользовательских взносов, креативные умы бренда открыли тестирование услуг «Ватсапа» для бизнеса, в частности банков и авиакомпаний.

WhatsApp на телефоне

Скачать приложение можно в магазине Google Play (для собственников телефонов на «Андроиде») или на App Store (для iOS систем). Система сама себя установит, версия будет новая (самая свежая). Процедура регистрации интуитивно понятна.

Обновить WhatsApp на смартфоне можно также в магазине приложений. Это сделать очень легко, также, как и установить, только напротив приложения будет не «Скачать», а «Обновить». Заниматься этим стоит регулярно, чтобы мессенджер работал корректно, добавлялись новые функции, устранялись ошибки.

WhatsApp для компьютеров

WhatsApp Web и WhatsApp для ПК и ноутбуков — это так называемое дополнение к основному аккаунту «Ватсап», что находится на телефоне. Между устройствами осуществляется синхронизация — все вызовы и сообщения дублируются. То есть, все действия, которые выполняются на одном гаджете, отображаются и на другом.

Чтобы загрузить WhatsApp для компьютера нужно перейти на соответствующую страницу. Если вам предлагают скачать приложение со стороннего источника, не соглашайтесь, ведь так можно установить вирус. Только официальный сайт является безопасным. Также можно воспользоваться Apple App Store.

Стоит отметить, что на «Семерку» поставить «Ватсап» не получится, нужно установить на компьютере «Виндовс» 8 или более свежую операционную систему. Что касается яблочных устройств, должна стоять macOS 10.10 или более современный, обновленный вариант. Если ОС не поддерживает приложение, можно пользоваться Веб-версией.

Как установить WhatsApp:

откройте сайт и скачайте установщик (.exe. файл);

найдите скачанный файл (чаще всего, он попадает в папку «Загрузки»), откройте его;

дождитесь, пока автозагрузчик установит приложение;

далее нужно открыть приложение и просканировать QR-код для подключения.

Чтобы просканировать QR-код нужно:

для « Андроида »: в окне «Чаты» открываем «Другие опции» и переходим в WhatsApp Web;

»: в окне «Чаты» открываем «Другие опции» и переходим в WhatsApp Web; на iPhone iOS 8.1 нужно зайти в меню «Настройки», далее перейти в WhatsApp Web.

Если не получается открыть приложение, можно попробовать его переустановить. Стоит также отметить, что на компе лучше установить качественный антивирус, чтобы сделать свое общение максимально безопасным.

Ответы на самые распространенные вопросы (FAQ)

Почему у меня Web-версия отличается от телефонной? Все обосновывается ограничениями браузера. Так, некоторые функции приложения онлайн могут отсутствовать.

Почему не работает функция «Звонок WhatsApp» за границей? В некоторых странах в силу их законодательства запрещается осуществлять звонки через WhatsApp. То есть, позвонить нельзя как в страну, так и с ее территории.

Как решить проблему с отправлением и получением сообщений? Наиболее распространенной причиной этого дефекта является очень слабое подключение к Интернету. Если вы уверенны, что подключение работает нормально, можно попробовать следующее:

выключить и снова включить устройство;

узнать, не заблокировал ли вас пользователь, с которым вы пытаетесь связаться;

не завершено первоначальное подтверждение номера;

неправильно сохранен номер контакта.

Почему некоторые фотографии в WhatsApp размыты? Это осуществляется в том случае, если программа не может найти фотографию на устройстве, например, если SD-карта была изъята или изображение было просто удалено. Для автоматического сохранения картинок и других файлов потребуется зайти в настройки «Ватсапа» и подключить функцию «Показывать медиа в галерее» (для «Андроидов), или же «Включить сохранение в фотопленку» (для «Айфонов).

Что делать, если «Ватсап» некорректно показывает время входящих сообщений? Скорее всего проблема кроется в неправильно выставленном времени и часовом поясе на устройстве. Для телефонов рекомендуется использовать функцию автоматической установки времени. Так, ваш оператор сделает все сам. Если после настройки проблема осталась, стоит обратиться за помощью к своему оператору связи, ибо проблема может быть связана с мобильной сетью. Также стоит отметить, что часовой пояс, это не то же самое, что и текущее время. Стоит лишний раз убедиться в правильности выбора своего часового пояса (для украинцев ориентиром является Киев, UTC+2, летом UTC+3).

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