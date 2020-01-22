Участник проектов «Х-фактор» и «Битва хоров» Роман Золотарев избежал смертной казни в Малайзии

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Facebook омбудсмена Людмилы Денисовой.

Денисова сообщила, что гражданину Украины Роману Золотареву отменили смертный приговор в Малайзии и рассказала его историю. Мужчина стал известен благодаря участию в шоу «Х-фактор» и «Битва хоров». После этого он поехал на заработки в Бразилию.

В 2017 году он попал в неприятную историю. По дороге в Украину Золотарев согласился по просьбе незнакомцев отвезти чемодан с вещами в Лаос.

Во время пересадки в международном аэропорту столицы Малайзии города Куала-Лумпур украинец был задержан местными правоохранителями. По сообщениям украинских СМИ, в багаже украинца нашли наркотики.

Роман утверждал, что не знал о том, что перевозит. Тем не менее, суд приговорил украинца к высшей мере наказания. Законы Малайзии необычайно строги в отношении наркотрафика.

29 марта его приговорили к смертной казни через повешение. После вмешательства украинской стороны, приговор украинцу отменили. Роман уже вернулся домой и встретился с родственниками.

В комментариях к посту Денисовой не все обрадовались освобождению украинца, многие подписчики обратили внимание, что Романа судили по очень серьезной статье и, вполне может быть, он не безгрешен.

“Так много букаф, но ничего о том, что омбудсмен тратит казенное рабочее время и налоги граждан на освобождение обычного наркокурьера от справедливого суда. тьфу!”, “Засудили мабуть не за чужі речі, а за наркотики? Звільнення від відповідальності кур’єра за такий злочин мабуть не дуже гарний приклад”.

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