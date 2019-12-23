Перед Новым годом популярный певец MELOVIN, творческий путь которого поддерживает сам Андрей Данилко признался, что невыразимо страдает, но все ради «благой» цели...

Побыть на едине. Вот, что нужно молодому исполнителю перед Новым годом. Об этом он сам рассказал на съемках новогоднего шоу «Привет, 20-е!».

Так в ответ на вопрос было ли у MELOVIN такое, когда он просто валился с ног в новогоднюю ночь, певец ответил:

«Такого не было. Но каждый Новый год я закрываюсь в комнате и реву. Таким образом восстанавливаюсь, перегружаюсь, это определенный психологический выпуск за целый год. Не знаю, от чего плачу – от горя или радости, просто мне нужно поплакать последний раз в старом году», – признался исполнитель за кулисами вышеупомянутого шоу.

Певец также рассказал чего он совершенно не выносит в новогодние праздники:

«Главное – не пьяные люди, а все остальное может быть. Круто, когда хорошие отношения с родителями, они приезжают «затареные» к тебе, и ты воспринимаешь этот праздник действительно по-новогоднему». Важна, именно компания, говорит молодая звезда сцены:

«…Родители, родственники или просто близкие люди, а на столе может быть и одна мандаринка и все будет круто».

Высказался певец и относительно рождественских подарков – так по его словам, он больше из тех, кто радует подарками других, чем любит сам их принимать:

«Я очень люблю дарить. Иногда не знаю, кому именно и зачем, но скупаю множество подарков. Все же найду, кому можно это отправить. Подарки ищу долго, меня команда за это ненавидит, потому что им приходится со мной ходить по магазинам». Ко всему MELOVIN добавил неожиданное: его вдохновляет хождение по магазинам:

«…Для них трудно 5 часов бродить в поисках подарков, а меня этот процесс наоборот вдохновляет».

Напомним также, Андрей Данилко впервые за продолжительное время записал новую песню.

На Youtube появилась запись новой композиции артиста под названием «Make It Rain Champagne».

После длительного творческого и авторского перерыва – практически 6 лет – танцевальный трек был явлен публике. Публика оказалась благодарной, и уже спустя сутки после публикации, поклонники буквально осыпали исполнителя комплиментами:

«Шикарный хит, сразу тянет подпеть да покружить! Надеюсь узреть богатый клип с голыми самцами под брызгами шампани!!!!! Люблю-обнимаю, спасибо за настроение))))»

«абсолютно новый уровень, браво!!»

«Четкая песня)»

«Легенда вернулась!»

«Господи, как я этого ждала😍😍😍»

Как известно, премьера вне сети состоялась ранее - Верка Сердючка представила песню во время «Вечера премьер с Екатериной Осадчей». Уже тогда публика взорвалась в восторге и дважды во время концерта звала Данилко и его команду с выходом на бис.

Напомним также, звездные участницы НеАнгелов показались в компании Андрея Данилко.

На фото дамы предстали, как это часто у них бывает, все в блестках – откровенные и яркие фото в сценических костюмах пришлись по вкусу многим поклонникам знаменитостей. В частности, на женщинах были декорированные стразами бра и накидки со шлейфами.

На фото также присутствовал «скромный», на этот раз, популярный украинский артист Андрей Данилко, более известный публике, как Верка Сердючка. Артист был весь в темной одежде и кепке.

Знаменитости держались на снимках за руки, обнимались и улыбались. Фото сделано во время очередного эфира Х-Фактора, который состоялся накануне.

Напомним, новый хит Верки Сердючки слили в сеть, устоять невозможно: "Ты что, его украла?"

Как сообщала Politeka, Данилко вместе с мамой Сердючки ошеломили новым фото: «Стоят, как засватанные…»

Также Politeka писала о том, что мама Верки Сердючки устроила переполох в Европе, видео взорвало сеть: «Дурында»