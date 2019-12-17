Певец MELOVIN признался, что любит скандалить

На съемках новогоднего шоу канала "Украина" певец MELOVIN откровенно рассказал, кто и за что проклинает его всеми словами и как он расслабляется после напряженных дней, об этом сообщает Politeka.net.

Журналисты канала «Украина» спросили у MELOVIN, были ли у него досадные случаи на вокзале, инциденты с ворами, багажом и т.д.

MELOVIN признался: "Я всегда опаздываю на поезд. Залетаю в последний вагон к проводнице, которая меня уже проклинает всеми словами, но Слава Богу помогает, еще руку подает, когда ты висишь буквально на «последнем волоске"

Певец также признался, что любит скандалить: "Я вообще люблю скандалить. Люблю смотреть, слушать, создавать. Интересна реакция людей. Мне кажется, что полная фирма – когда из негативной информации ты можешь сделать для себя положительную".

"Например, я люблю так расслабляться: прихожу домой, включаю Youtube и ввожу «злые бабки». Смотрю и понимаю – как хорошо, что у меня не так в жизни" - заявил певец.

Известно, что еще в 2017 году MELOVIN стал фаворитом певца Андрея Данилко. Последний поддерживал восходящую звезду во время Нацотбора Евровидения. После этого карьера молодого артиста стала подниматься вверх. Сейчас MELOVIN записывает хиты ездит с выступлениями.

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