В Минске женщину с подозрением на коронавирус 2019-nCoV госпитализировали в больницу
Об этом пишет российское издание МБХ Медиа.
Таким образом, смертельный вирус вплотную приблизился к Украине.
Информацию о госпитализации в комментарии журналистам подтвердил брат женщины Андрей Ильницкий.
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По его словам, Анна прилетела в Минск из Поднебесной, где была в командировке со своим молодым человеком.
Девушка является гражданкой Беларуси, однако проживает на территории России. Парня Ильницкой также госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус.
"Сначала ей не оказывали должного внимания. Но сейчас, утром, уже стали оказывать. Проблема была во вчерашнем вечернем бездействии, когда с такими подозрениями ее хотели положить в общую палату", — признался Андрей.
Возлюбленный Анны также бьет тревогу, поскольку медики тратят дрогоценное время, не взяв у девушки даже экспресс анализы.
"Врачи на данный момент оказали срочную помощь, но недостаточную, дабы выяснить скорее диагноз и приступить к лечению. До сих пор не взяли экспресс анализы. Это очень важно, чтобы не терять время. Прошу помочь всем, кто могут быть причастны к её медицинским процедурам, отнестись к этому с огромным вниманием и ответственностью", — добавил мужчина в общении с журналистами.
Ранее мы сообщали о том, что новый смертельный вирус косит без разбора, жертв все больше, а ситуация на границе Украины накаляется с каждым днем.
Украинские пограничники уже проинформированы о новом коронавирусе из Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
При этом отмечается, что это никак не повлияет на пересечение границы.
Также появилась информация о том, что коронавирус может атаковать страны Европы через посылки, которые миллионы людей заказывают с площадки AliExpress.
По словам вирусолога Михаила Щелканова, смертельный коронавирус nCoV может мутировать и стать более устойчивым к другим погодным условиям, что позволит ему выживать при транспортировке.
"Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться", – утверждает российский ученый.
Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление
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