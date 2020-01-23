В Херсоне произошел пожар в офисе партии Анатолия Шария
Офис был расположен в арендованном помещении на первом этаже жилого многоэтажного дома. (Чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз)
Начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун рассказал, что последствия пожара могли быть непредсказуемы из-за расположения офиса на первом этаже 5-тиэтажного жилого дома.
"В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что помещение подожгли намеренно. Установлено, что злоумышленник разбил окно и забросил внутрь комнаты стеклянную бутылку с легковоспламеняющимся веществом", - говорится в сообщении.
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Полиция завела уголовное производство.
Случившееся прокомментировал и сам пророссийский блогер.
«Если бы пожарные приехали недостаточно вовремя, огонь быстро перекинулся бы на другие квартиры, это могло привести к массовым жертвам", - заявил он.
За помощь в поисках злоумышленников он объявил вознаграждение: 50 тыс. гривен за качественное видео с лицами преступников, 100 тыс. – если будет подтвержденная информация с указанием их имен.
Он также заявил, что партия откроет новый офис, а расследованием происшествия призвал заняться СБУ.
Добавим, что в сети пожар в офисе Шария сравнили с сожжением дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.
Напомним, СБУ и Комитет освобождения политзаключенных обвиняют Шария в дискредитации Украины, украинофобии и пророссийской пропаганде. 2012 года получил политическое убежище в Литве, точное место жительства скрывает.
Ранее сообщалось, аккаунт, который принадлежит видеоблогеру Анатолию Шарию, исчез из социальных сетей.
Об этом на своей странице в Facebook написала его жена, Ольга Шарий. По ее словам, на момент удаления там было около 280 000 сторонников и подписчиков.
Напомним, ранее мы писали, что Шарий, Ляшко и Гройсман загребут миллионы из бюджета, скандальные подробности
Как сообщала Politeka, скандальный Шарий раскрыл тайну своего происхождения.
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