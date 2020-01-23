В Херсоне произошел пожар в офисе партии Анатолия Шария

Офис был расположен в арендованном помещении на первом этаже жилого многоэтажного дома. (Чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз)

Начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун рассказал, что последствия пожара могли быть непредсказуемы из-за расположения офиса на первом этаже 5-тиэтажного жилого дома.

"В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что помещение подожгли намеренно. Установлено, что злоумышленник разбил окно и забросил внутрь комнаты стеклянную бутылку с легковоспламеняющимся веществом", - говорится в сообщении.

Полиция завела уголовное производство.

Случившееся прокомментировал и сам пророссийский блогер.

«Если бы пожарные приехали недостаточно вовремя, огонь быстро перекинулся бы на другие квартиры, это могло привести к массовым жертвам", - заявил он.

За помощь в поисках злоумышленников он объявил вознаграждение: 50 тыс. гривен за качественное видео с лицами преступников, 100 тыс. – если будет подтвержденная информация с указанием их имен.

Он также заявил, что партия откроет новый офис, а расследованием происшествия призвал заняться СБУ.

Добавим, что в сети пожар в офисе Шария сравнили с сожжением дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Напомним, СБУ и Комитет освобождения политзаключенных обвиняют Шария в дискредитации Украины, украинофобии и пророссийской пропаганде. 2012 года получил политическое убежище в Литве, точное место жительства скрывает.

Ранее сообщалось, аккаунт, который принадлежит видеоблогеру Анатолию Шарию, исчез из социальных сетей.

Об этом на своей странице в Facebook написала его жена, Ольга Шарий. По ее словам, на момент удаления там было около 280 000 сторонников и подписчиков.

В Херсоне сожгли офис Шария — он уже объявил награду 50к гривен за видео с регистраторов и камер и 100к гривен за инфу о злоумышленниках



Що тут можна сказати?! Слава Україні! pic.twitter.com/zlcJ8rEsPM — Двач (@ru2ch) January 23, 2020

Напомним, ранее мы писали, что Шарий, Ляшко и Гройсман загребут миллионы из бюджета, скандальные подробности

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