Во время оккупации Славянска она поддержала боевиков и активно им помогала

Скандальная экс-мэр Славянска Неля Штепа заявила о своих новых амбициях и планах на будущее

Подозреваемая в сепаратизме, любительница Путина и бывший мэр Славянска 2010-2014 годов Неля Штепа заявила, что намерена баллотироваться на выборах городского головы.

Как сообщает Politeka.net, о своем намерении она сообщила журналистам местного телеканала (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Она заявила, что никто ей не помешает, и она сможет подать заявку на участие в выборах.

«Те, кто надеется, что меня закроют, и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы, расслабьтесь. Я подам, я успею. Никто меня не закроет, поскольку эта статья неконституционна», – заявила Штепа.

Кроме того, она завила, что она подходит на эту должность, ведь якобы ведет праведный образ жизни, не употребляет алкоголь и не курит.

Напомним, что во время оккупации Славянска она поддержала боевиков и активно им помогала. Была задержана украинскими правоохранителями в 2014 году.

Ко всему прочему, ей выдвинули обвинение по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины ( создание террористической группы или организации).

Под присягой в суде, она заявляла, что призвала Путина прийти в Словянск, ведь ее якобы заставили боевики, а интервью для российских СМИ давала под дулом автоматов.

Также Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить скандальной экс-мэру Славянска Неле Штепе 3,6 тыс. евро компенсации.

В сети украинцы уже начали возмущаться этой новости, они считают, что Штепа должна сидеть, а не идти на выборы. Ведь из-за нее погибали люди на Донбассе.

"Сколько из-за неё и таких как она погибло людей!!! Никто не считал, а нужно было бы!!! Страна не пуганных идиотов!!!Те кто должны сидеть-не сидят, те кто не должны сидеть-сидят", "Мало похоже сидела", "Да кто ее выберет-то".

Напомним, что Нелля Штепа может не дожить до приговора суда.

А Politeka писала, что скандальная любительница Путина Штепа облапошила украинцев: подробности решения суда.

Также Politeka сообщала, что Штепа заявила, якобы донецких террористов финансировал Яценюк.