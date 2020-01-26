Украинцев предупредили о трех мощных метеоударах в феврале

Не смотря на то, что наука не до конца изучила воздействие магнитных бурь на человека, специалисты все же советуют перестраховаться.

Ученые из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИА сообщили, что в феврале 2020 года будет три сильных периода повышенной геомагнитной обстановки, которые способны спровоцировать ухудшения состояния здоровья у людей с хроническими заболеваниями.

Согласно данным, первая магнитная буря накроет Землю уже в следующие выходные. Она начнется 2 февраля и закончится 4 числа. Однако повышенное действие солнечной активности люди будут ощущать почти в течении целой недели, с 1 по 6 февраля.

Следующая магнитная буря, по словам специалистов, ожидается 10-11 февраля. Этот метеоудар также будет достаточно сильным и его воздействие могут почувствовать даже те, у кого нет метеочувствительности.

В этот период у людей может начаться бессонница, головные боли и резкие скачки давления.

Еще одна небольшая вспышка охватит Землю 23-24 февраля, но ее воздействие будет незначительным, а вот 28-29 февраля Землю накроет еще одним метеоударом.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют побольше гулять на свежем воздухе, не перегружать организм физическими нагрузками, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания, высыпаться и исключить алкоголь.

Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы стоит держать необходимые лекарства под рукой и по необходимости проконсультироваться с лечащим врачом.

Также украинцев предупредили, что в эти дни не стоит сдерживать свои эмоции, не реагировать на провокации и не ссориться с окружающими, а также быть осторожнее за рулем. Дальние поездки стоит по возможности отложить.

Ранее писали о том, что человечество на грани вымирания в 2020 году. При этом риски выше, чем шансы отдельно взятого человека быть атакованным молнией или акулой. К такому заключению пришли ученые из Оксфордского университета.

Специалисты уверены, что человеческий род может вымереть от естественных причин в любой будущий год - шансы составляют 1 к 14 тысячам. А вероятность одного человека получить удар молнии 1 к 700 тыс., пострадать от акулы 1 к 650 тыс., а встретиться с супермоделью 1 к 880 тыс.

Напомним, украинцев предупреждают об опасности в ближайшие дни: медики дали советы

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