Жертв опасного коронавируса 2019-nCoV с каждым днем становится все больше

Свежую информацию по состоянию на утро 27 января обнародовал Госкомздрав Поднебесной, передает Politeka.net.

Сообщается, что только за минувший день в Китае от коронавируса 2019-nCoV скончались 24 человека.

Таким образом, число жертв, который погубил смертельный вирус, составило 80 человек.

Что касается зараженных, то за это время 2794 человек успели заболеть. В целом, Госкомздрав подозревает инфицирование коронавирусом у более 3,8 тыс. человек.

Медики также утверждают, что эпидемия вошла в более сложную стадию, и теперь заразиться коронавирусом nCoV стало гораздо проще.

По информации росСМИ, смертельный вирус уже успел добраться до популярного среди туристов китайского курорта Хайнань. Там был зафиксирован первый случай смерти от нового типа коронавируса: скончалась 80-летняя женщина, прибывшая из Уханя.

Также на острове Хайнань, куда часто приезжают туристы из Украины, уже зафиксировали 31 случай инфицирования. Отмечается, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Также пять случаев заражения коронавирусом были официально на территории Соединенных Штатов.

Ранее мы сообщали о том, что смертельный коронавирус окружил Украину с нескольких сторон. В Беларуси и Санкт-Петербурге медики госпитализировали людей с подозрением на заражение nCoV.

Из-за угрозы эпидемии коронавируса в Украине Владимир Зеленский созвал срочное совещание, на котором также присутствовало руководство МОЗ.

Известно, что на сегодняшний день в аэропортах и на границе также работает оперативная коммуникация и есть инструкции, как нужно проверять пассажиров. В МОЗ подчеркнули, что китайские технологии, которыми лечат заболевших в Азии, будут использоваться и у нас в стране в случае выявления коронавируса.

Ситуацию с эпидемией впервые прокомментировал председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, скорость распространения коронавируса увеличивается и еще больше усугубляет ситуацию.

«Мы неуклонно усиливаем борьбу с болезнями и их профилактику. Однако прямо сейчас мы столкнулись с чрезвычайно серьезным кризисом общественного здравоохранения», – сказал Си Цзиньпин.

Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление

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