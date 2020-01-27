Стало известно, кто управляет имуществом семьи Янукович в аннексированном Крыму

В годы президентства Виктора Януковича его семья владела в Крыму значительными активами, среди которых были автозаправки, дачи еще дореволюционной постройки в Балаклаве и Симеизе, обширные поместья в окрестностях Ялты и Севастополя. После событий 2014 года чета Янукович потеряла свое имущество: замки в Балаклаве были национализированы, а резиденцию Януковича на мысе Айя прибрали к рукам приближенные Владимира Путина.

Известно, до сентября 2019 года роскошный трехэтажный особняк с участком Януковичей, площадью 1,2 гектара в Ялта (пгт Отрадное) находился в собственности Республики Крым. Осенью же его владельцем стало зарегистрированное в Москве ООО "Аква", чьим основным видом деятельности является управление финансово-промышленными группами. Также есть сведения, что самим домом "Аква" завладела еще раньше – в декабре 2016 года.

Сама по себе компания "Аква" ничем не примечательна, но ее директором является Олег Кишаковский, который является соучредителем частного охранного предприятия "Южный рубеж". Последнее числится по адресу резиденции Януковичей: Ялта, Отрадное, Днепровская, 5, то есть прямо по месту жительства бывшей супруги Виктора Януковича.

Таким образом, имущество Александра Януковича стало легальным по российским законам после его передачи под контроль Кишаковского. К этой отработанной схеме сын экс-президента Украины уже прибегал и часто регистрировал на имя этого мужчины имущество семьи.

Нужно добавить также, что появились сведения и о втором соучредителе и директоре "Южного рубежа". Некто Константин Кистиченко еще в 2007­– 2012 гг. имел статус помощника депутата Верховной рады на общественных началах. Причем ассистировал он не какому-нибудь рядовому парламентарию, а миллионеру и девелоперу, будущему министру обороны Павлу Лебедеву – ближайшему соратнику Виктора Януковича.

Кроме этого, он участвует в работе общественных организаций с похожим направлением как соучредитель. Одна из них называется "Центр специальной подготовки "Витязь II". Источники утверждают, что компания разнится деятельностью по документам, и тем, чем занимается в реальности. Так, "Витязь II" может быть филиалом подмосковного "Братства краповых беретов "Витязь", которое специализируется на подготовке наемников для частных военных компаний.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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