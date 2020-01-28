63-летняя российская актриса Наталья Андрейченко, известная зрителям по роли Мэри Поппинс, вышла на связь, после того как ее более суток искали всем миром

Как передает Politeka.net, артистка записала видеообращение, поделившись им в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть, проскролльте до конца). Андрейченко подробно описала ситуацию, почему и где пропадала. Оказалось, она в последнее время много работала, очень сильно устала и захотела тишины и покоя. Андрейченко отправилась глубоко в джунгли, где вместе с другими прошла духовную практику, одним из условий которой была "полная тишина", то есть никаких телефонов и никаких связей с внешним миром - артистка очищалась духовно и набиралась энергии.

Вернувшись домой и включив мобилку, Наталья Эдуардовна, мягко сказать, пришла в ужас от того количества сообщений и звонков, которые ей оставили многочисленные друзья и знакомые.

"Я вас приветствую с такой благодарностью, от всей своей души, что даже не могу выразить словами. Я очень боюсь, что сейчас расплачусь, - говорит в кадре актриса. - Я хочу поблагодарить вас за... то сочувствие, которое я испытала в связи с так называемым исчезновением, которого не было...

Дело в том, что в субботу я уезжала от своих друзей, великолепных людей... Я от них уезжала и сказала, что просто устала... и больше ничего. Приехала домой и выключила телефон. Марэт (хозяин дома, где гостила звезда, - прим. ред.) - правительственный работник... Они такие воспитанные, душевные люди... Они всегда спрашивают, Наталья вы доехали?.. 45 минут ехать... Я напрочь забыла.

Когда я включила свой телефон.... я подумала, что сейчас взорвется, что происходит? Сердце тук-тук, тук-тук"

А так знаменитость описала то место в джунглях, в котором пропадала более суток: "Когда я приехала от своей подруги меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей... В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить... До этого 2 недели одновременно с этим я находилась в очистительном ритрите и "очистила своё тело".⠀

Мнение комментирующих разделилось: одни выдохнули и пожелали Андрейченко здоровья и счастья, другие стали негодовать по поводу ее "нелепого" объяснения.

"Ой, слава Богу Вы нашлись, переживала очень. Здоровья Вам и процветания."

"Невероятная женщина!😁"

"Странный поступок,конечно.....для взрослого человека. .."

"Какой ужас... Что она несёт?"

"Отписка дурь какая то."

"Нет слов....все это конечно....детский сад.не хочу высказывать своих мыслей,не хочу обидеть.но реально,очень смешно все это."

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