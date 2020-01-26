Екатерина Волкова не смогла больше молчать, заговорил о тайне, которую скрывала от общественности долгое время

Российская актриса Екатерина Волкова, которая известна украинскому зрителю по ролям в драматических фильмах и сериалах, рассказала о тяжелом недуге. На актрису свалилось множество проблем. Она потеряла нерожденного сына и лишилась брата. Кроме того, из-за халатности врачей заразилась опасной болезнью

Трагедия ворвалась в жизнь актрисы совершенно неожиданно. Она была замужем за известным в РФ продюсером Сергеем Члиянцем, готовилась стать матерью. Но началось самое страшное, во время четвертого месяца беременности в теле Волковой началось воспаление. Прямо из съемок ее доставили в больницу, где врачи месяц боролись за жизнь ее нерожденного малыша, но безуспешно.

Врачам пришлось вызвать исскуственные роды, после которых артистка потеряла много крови и оказалась на пороге смерти. Во время переливания крови, Волкову заразили вирусом гепатита С.

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Волкова утверждает, что именно из-за этого они и развелись с Сергеем Члиянцем.

Со временем актриса смогла пережить случившееся и привыкнуть к новому режиму жизни. После этого актриса родила двоих детей, которым гепатит не передался.

Мечту о сыне она так и не оставила, поэтому с третим мужем они решились на пополнение, не взирая на диагноз актрисы. С третьим мужем Эдуардом Лимоновым она смогла стать мамой мальчика Богдана, а также родила дочь Александру. Но отношения со временем дали трещину и пара развелась.

Также ранее сообщалось, что Алла Пугачева в интервью российским СМИ заявила, что расплачивается за «грехи» молодости. Этого она себе до сих пор простить не может, поскольку в последнее время стала мучиться еще больше.

Из-за невыносимых болей певица пьет сильные обезболивающие лекарства и делает уколы. А врачи, по ее словам, только разводят руками и ничем помочь не могут.

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