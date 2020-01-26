На актрису в последнее время много всего навалилось

Екатерина Волкова не смогла больше молчать, заговорил о тайне, которую скрывала от общественности долгое время

Российская актриса Екатерина Волкова, которая известна украинскому зрителю по ролям в драматических фильмах и сериалах, рассказала о тяжелом недуге. На актрису свалилось множество проблем. Она потеряла нерожденного сына и лишилась брата. Кроме того, из-за халатности врачей заразилась опасной болезнью

Трагедия ворвалась в жизнь актрисы совершенно неожиданно. Она была замужем за известным в РФ продюсером Сергеем Члиянцем, готовилась стать матерью. Но началось самое страшное, во время четвертого месяца беременности в теле Волковой началось воспаление. Прямо из съемок ее доставили в больницу, где врачи месяц боролись за жизнь ее нерожденного малыша, но безуспешно.

Врачам пришлось вызвать исскуственные роды, после которых артистка потеряла много крови и оказалась на пороге смерти. Во время переливания крови, Волкову заразили вирусом гепатита С.

Волкова утверждает, что именно из-за этого они и развелись с Сергеем Члиянцем.

Со временем актриса смогла пережить случившееся и привыкнуть к новому режиму жизни. После этого актриса родила двоих детей, которым гепатит не передался.