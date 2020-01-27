В Мексике обнаружили машину известной российской и советской актрисы Натальи Андрейченко, о пропаже которой сообщалось ранее

Как сообщил PR-директор актрисы Ян Трунцев на ее странице в Инстаграм, в Мексике удалось найти машину Андрейченко, на которой ее видели прямо перед пропажей. Как выяснилось, машина оказалась в гараже особняка актрисы. При этом местонахождение самой Андрейченко остается загадкой.

«Дома никого не оказалось, кроме помощника по хозяйству. Он, придя в 9 утра на работу после выходных, не обнаружил Наталью Андрейченко. Все ее машины, в том числе на которой она приехала домой в субботу, находятся в гараже», - сообщил Трунцев.

Он также обратил внимание на то, что в последние дни актрисы неважно себя чувствовала из-за загруженного графика.

«В последние дни Наталья действительно могла чувствовать себя плохо. Актриса напряженно работала удаленно из Мексики в связи с подготовкой запуска одновременно трех проектов», - признался менеджер звезды.

В то же время в русскоязычных группах в соцсетях появилась информация о том, что актриса нашлась. Сообщается, что она якобы все это время просто спала в своем особняке в Мексике.

«Нашли уже, дома она, спала…перед новым проектом привлечение внимания. Все с ней хорошо!», - говорится в одном из сообщений.

При этом данные сообщения ничем не подтверждены, а менеджер Андрейченко продолжает писать о ее поисках.

Напомним, ранее стало известно, что находящаяся в Мексике Наталья Андрейченко уже больше суток не выходит на связь с близкими. По словам близких, 63-летняя актриса уже больше суток не выходит на связь, а перед этим жаловалась на плохое самочувствие.

«Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем», – написал в сети PR-директор Натальи Андрейченко Ян Трунцев.

У артистки, которая стала известной благодаря ролям в фильмах «Военно-полевой роман», «Мэри Поппинс, до свидания», есть свой дом в Мексике, где она и проживает на постоянной основе.

Напомним, беда случилась с легендарной Мэрри Поппинс, близкие молят о помощи.

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