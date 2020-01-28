В феврале в Украине наступит метеорологическая осень.

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные метеоресурса Gismeteo, в феврале украинцам не стоит ждать прихода зимы. Снег в страну все же придет, но из-за плюсовой температуры он практически сразу будет таять. Единственное место в Украине, где можно будет насладиться снегопадами, это Карпаты.

Согласно прогнозу, практически весь февраль в Украине будут проливные дожди, иногда дожди с мокрым снегом. Температура будет колебаться в пределах +1+6 градусов, что превратит последний зимний месяц в метеорологический осенний месяц. Украинцы увидят все атрибуты осени – сырость, повышенную влажность и проливные дожди.

В связи с последними прогнозами, можно сказать, что 2020 год может стать годом без зимы. Похоже, санки так и останутся стоять на балконах, а мечты о снежках и снеговиках останутся мечтами.

Напомним, что синоптики предупреждали украинцев о том, что в связи с глобальным потеплением, климат в Украине будет меняться. Отмечается, что это не временные изменения, поэтому к такой погоде стоит привыкать.

Согласно прогнозам ученых, если изменения климата будут происходить в таком же темпе, через 50 лет в Украине больше не будет зим. Киев будет находиться в субтропиках, поэтому средняя температура самого холодного месяца не будет опускаться ниже -5 градусов. Изменения климата уже ощутимы. Украинцы столкнулись с рекордно жарким летом и теплой зимой. Осень 2019 года больше была похожа на прохладное лето.

Отметим, что с изменениями климата сегодня борются во всем мире. Власти развитых государств пытаются уменьшить негативное влияние на окружающую среду. Правда, самые большие загрязнители планеты, вроде Китая, Индии и США, не очень стараются.

Напомним, что погода в конец сошла с ума и готовит украинцам новый сюрприз: чего ждать в начале недели.

А Politeka писала, что погода готовит резкий поворот, дожди и мокрый снег разорвут Украину.

Также Politeka сообщала, что аномальная зима обрушится без предупреждения и добьет украинцев: «Может быть опасно..».