На початку нового тижня, 27-29 січня українцям варто чекати збереження теплою, проте вологої погоди з мокрим снігом та дощами

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру

Синоптики попередили, що 27 січня у західній частині країни вночі та вранці місцями буде туман. Вітер буде дути південно-західний із скростью 5-10 м/с. Температура вночі опуститься до 0-5° морозу, в Карпатах термометри покажуть до 4-9° морозу, а вдень від 1 до 6° тепла.

У Києві в цей день обійдеться без опадів, температура вночі впаде 0-2° морозу, тоді як вдень потеплішає до 3-5° тепла.

У вівторок, 28 січня на півдні і в центрі країни, а також у східних областях та на Закарпатті вдень очікується дощ з мокрим снігом. Вітер буде дути південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі впаде від 3° тепла до 2° морозу, вдень повітря прогріється до 1-6° тепла, а в південних областях навіть до 10° тепла. У Карпатах вночі та вдень очікується морозний погода - до 1-6° градусів зі знаком мінус. У Києві у вівторок без опадів.

Вночі 29 січня в Карпатах та на Закарпатті випадуть рясні опади. Вітер сильний, південний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0, вдень - до 3-5° тепла.

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