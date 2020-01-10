На сегодняшний день СБУ рассматривает две приоритетные версии крушения украинского Боинга 737 в Иране: попадание ракеты или теракт
Об этом вечером 10 января рассказала руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов во время брифинга специальной рабочей группы СБУ.
«Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса «ТОР» привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансах по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются», - подчеркнул глава СБУ.
Он добавил, что Служба безопасности также не исключает и версии теракта. При этом Баканов подчеркнул, что при расследовании такого резонансного дела важно не спешить с выводами.
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Кроме того, Баканов сообщил о формировании отдельной следственной группы СБУ, которая в данный момент выясняет обстоятельства катастрофы на месте случившегося.
Глава СБУ также призвал граждан осторожно относиться к распространению непроверенной информации о крушении самолета.
«В новой современной реальности, когда социальные сети генерируют новые конкурентные смыслы и идеи для всего человечества, часто и густо подменяют собой государственные институты и правоохранительные органы, очень важно не разучиться думать и делать выводы, основываясь на фактах, а не на фейках…Нужно набраться терпения и подождать результатов расследования со стороны компетентных органов, которые основаны на доказательствах», - подытожил Баканов.
Напомним, украинский пассажирский самолет с людьми на борту упал после взлета в Иране. Трагедия произошла утром 8 января.
Рейс PS 752 направлялся из Тегерана в Киев, а на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В результате крушения никто не выжил. В Иране заявляют, что быстрого расследования трагедии ждать не стоит: местные власти утверждают, что на расшифровку черных ящиков самолета уйдет до двух месяцев, а возможную длительность расследования оценили в 1-2 года.
Напомним, момент уничтожения ракетой украинского Боинга попал на видео: сенсационные кадры слили в сеть.
Как сообщала Politeka, установлено место запуска ракеты по самолету МАУ: «Это могла быть только…».
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