Скандальний російський актор і зірка серіалу «Свати» Федір Добронравов може повернутися в Україну

Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на прес-службу СБУ.

Так, зірки скасували заборону на в'їзд в країну у зв'язку з рішенням суду, який визнав попереднє рішення СБУ незаконним.

«Скасувати заборону в'їзду в Україну рішенням суду, яке набрало законної сили», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що рішення СБУ передало журналістам у п'ятницю, 3 січня.

Раніше ми писали, що зірка серіалу "Свати" Федір Добронравов зіткнувся з черговою порцією чуток. Зокрема, журналісти знову поширили чутки про нібито смерть російського актора Федора Добронравова.

Зірка серіалу "Свати" заявив, що його "поховали" вже вдруге. Федір Добронравов зізнається, що це його зачіпає і йому боляче читати подібну наклеп.

«Я вже так втомився від брехні. Ну, як я поясню своїм родичам, що я живий і здоровий? А якщо не дай Бог щось реально станеться з ними після новин про моєї нібито „госпіталізації“ або тьху-тьху „загибелі“? Хто буде за це відповідати? Від всього цього прикро і боляче», обурюється російський актор.

Добронравов стверджує, що журналісти, поширюючи подібні чутки, прагнуть заробити на сенсації. І тому він хоче карати за законом подібних шахраїв.

Раніше ми повідомляли про те, що російський актор Федір Добронравов ошелешив усіх заявою про окупований Крим. Під час інтерв'ю зірка "Сватів" знову підтримав анексію російськими військами Криму.

"Я дуже люблю свою країну і вважаю, що Крим повинен повернутися в лоно", - заявив скандальний актор.

Ця цитата і послужила підставою для заборони на в'їзд актора в Україну.

Також ми розповідали, що Федора Добронравова вразила страшна хвороба. Як стало відомо, в 2018 році артист переніс інсульт, із-за чого на кілька місяців зник зі сцени театру.

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