Экс-мэра Славянска Нелю Штепу заметили за покупками в киевском супермаркете

Бывшая чиновница, которая в свое время активно поддерживала и ратовала за «русский мир», сейчас спокойно чувствует себя в столице Украины, передает Politeka.

Одна из посетительниц магазина заметила скандальную Штепу на кассе и поинтересовалась, что она делает в Киеве и почему не в Донецке.

Видео появилось в сети и наделало много шума. Как видно на записи, женщина не желает отвечать на вопросы, а вскоре и совсем бросает тележку вместе с дорогой сумкой на кассе и отходит подальше от автора.

В комментариях пользователи не сдерживают возмущения.

«Ты можешь купить суд, но людей всех не купишь», «Таких сажать надо, а не доводить до того, что они с улыбкой идут в другой магазин, потому что им пофиг», «Испугалась ''русскава язика''», «пока пи**ть не начнут - она не поймет», «Вот умница! Как эту ку*ву лишила «пропитания»! Молодец! Надо объявить флеш-моб! «Кто увидит Штепу в магазине! Делать видео»!!!!», «Дети в земле гниют, а эта, с натянутой мордой, вкусно жрет и вся при параде», «Оно кромсало нашу Страну, а теперь спокойно ходит и живет себе. Сколько еще нам будут ссать в глаза ?????», «наверное, будет депутаткой», – пишут в сети.

Как известно, Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить скандальной экс-мэру Славянска Неле Штепе 3,6 тыс. евро компенсации. ЕСПЧ признал, что Украина нарушала ее права на свободу и справедливый суд.

Напомним, что Штепу задержали в 2014 году. Украинская сторона обвиняла ее в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создание террористической группы. Долгое время Штепа находилась в тюрьме, в 2017 году ее отпустили под домашний арест, а в 2018 году срок домашнего ареста подошел к концу. С тех пор заседания по делу женщины постоянно переносятся.

По словам адвоката, сейчас Неля Штепа ждет вызова в суд. Где она находится в данный момент он не знает, но отмечает, что у нее нет ограничений на передвижение.

Напомним, что харьковского адвоката Штепы и Савченко ограбили.

А Politeka писала, что скандальная любительница Путина Штепа облапошила украинцев: подробности решения суда.

Также Politeka сообщала, что Штепа заявила, якобы донецких террористов финансировал Яценюк.