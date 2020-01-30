В сети показали спальню Рината Ахметова, такую роскошь себе могут позволить лишь короли

В августе 2019 года инвестиционная компания "SCM Holdings Limited", которая принадлежит Ринату Ахметову, приобрела особняк "Villa Les Cedres" по цене €200 000 000. Сеть облетели снимки и видео самого особняка, а также нескольких из спален особняка.

Миллиардер стал владельцем самого дорого исторического особняка на Лазурном берегу Франции в городе Сен-Жан-Кап-Ферра. Площадь виллы составляет около 5500 квадратных метров. В нем имеется 14 спален , а в одной из комнат стены обтянуты шелком с вензелем короля Леопольда II.