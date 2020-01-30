В сети показали спальню Рината Ахметова, такую роскошь себе могут позволить лишь короли
В августе 2019 года инвестиционная компания "SCM Holdings Limited", которая принадлежит Ринату Ахметову, приобрела особняк "Villa Les Cedres" по цене €200 000 000. Сеть облетели снимки и видео самого особняка, а также нескольких из спален особняка.
В саду 16 000 видов растений, среди которых много экзотических и редких. В доме также имеется бальный зал, огромный бассейн и конюшня на 30 лошадей.
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Судя по снимкам в одной из спален находятся старинные картины и деревянная мебель, которые хорошо сохранились до сегодняшних дней. На стенах и потолке — лепнина, на паркете лежит огромный ковер. Тут тебе и большие зеркала в фигурных рамах, изысканные настольные лампы, позолоченные канделябры, кровать с балдахином и арочные окна.
Другая спальня не менее роскошная, но уже выполнена в бежевых оттенках. В ней сохранились антикварная мебель, позолоченная отделка стен, а также произведения искусства – все дышит роскошью и дороговизной.
"Да, а у кого-то зарплата 500 долларов в месяц", "Люди с голоду умирают в Украине, а он себе виллы покупает. Слава УКРАИНЕ ((((( Слава Коррупции ((((" "Ждем очередной ТРАНШ от МВФ", "Чтоб я так жил", "Поздравляем тебя Ринат. Самый богатый человек в самой нищей стране. Поднялся на зеленых тарифах, пока лохи собирают копейки чтобы за свет заплатить.", "ПШОНКА 2.0", "А чего же не шикануть? Полная страна баранов, платящих по несуществующим тарифам за инфраструктуру украденную у них же.", - писали пользователи сети.
Напомним, что символ могущества Ахметова покрылся трещинами, жалкое зрелище.
Как сообщала Politeka, в сеть слили фото дворца Ахметова.
Также Politeka писала, что Ахметов доигрался: Коломойский раскрыты роковые детали.