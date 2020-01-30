Украинцы разгневаны после получения новых платежек за газ

Как сообщает Politeka.net, в сети Facebook появился пост украинки, в котором она поделилась своими возмущениями после получения платежки из газконторы. Женщину разозлило, что ей начислилили дополнительные деньги за доставку газа.

Она назвала такую ситуацию просто обдираловкой простых украинцев. Сообщение женщины просто взорвало сеть, оно собрало 20 тысяч лайков и множество комментариев.

"Газовая контора когда вы бляха-муха понажираетесь? Почему мы украинский народ должны платить за какую-то фигню потому, что вам так захотелось! Когда вы перестанете обдирать нещастний народ. И, еще доставка газа, когда мы за газ платим каждый месяц. Власти обратите на это внимание", - возмутилась украинка.

По словам женщины, она понимает, что в цивилизованных европейских странах за все нужно платить. Но добавляет, что люди там получают соответствующую пенсию и зарплату.

Украинцы под постом начали оставлять свои комментарии. Многие отметили, что тоже получили подобные платежки.

"А я думаю, что платить не нужно за этот дурдом. Потому что это уже все границы переходит. Чем дальше тем интереснее нам живется", "Мне что-то многовато 400 грн принесли с*ки", "Цены и тарифы европейские, а зарплаты украинские. Друг друга не догоняет.", "133 грн за месяц...газом не пользуюсь 2 года...опломбирован. А сегодня принесли квитанцию! Что делать не знаю?!".

Другие украинцы отметили, что с каждым годом становится все хуже и хуже. А также заметили, что в платежках появились новые штрафы.

"С какой стати,мы должны платить на перед за февраль? Никогда такого еще не было", "Это геноцид, каждый год, месяц новые пытки", "Вставайте с колен, ибо ярмо уже на шеях", "Ага, там за неуплату этой доставки еще какие-то штрафы есть и двойная сумма или что-то такое".

Напомним, "космические" платежки за газ разгневали украинцев, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, украинцам уготовили новые тарифы на газ: появилось детальное разъяснение.

Также Politeka писала, что изменение цены на газ по новой формуле: сколько придется платить украинцам.