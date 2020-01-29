В платежках за январь будет на 1-2 тыс. грн больше

Советник президента Игорь Новиков прокомментировал ситуацию с ценами на газ для населения

Как передает Politeka.net, Новиков объяснил, кто виноват в завышенных ценах на газ для населения. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук.

По словам Новикова, руководство НАК "Нафтогаз" закупило летом более дорогой газ, а теперь желает "расстаться с ним не в ущерб себе и премиям".

"Пришли платежки за январь с ценой 6913грн (от, например, Киевоблгазсбыт) за ту же тысячу кубов, которая как ни крути — вот и близко не 4650грн. Какого х*я, вполне резонно спросите вы. Дело вот в чем: в 2019 году по инициативе НАК Нафтогаз была принята постанова, которая определяла порядок формирования цены на газ на 1-ый квартал 2020г для нас с вами. В итоге была сформирована цена 6600грн, при рыночной цене более чем на 1000грн ниже. Причиной этому для НАК являлось наличие на балансе больших объемов

закупленного ранее летом… ДОРОГОГО ГАЗА…. Ну, и соответственно - желание расстаться с ним не в ущерб себе и своим премиям... Весна скоро. Саджати будемо?", - заявил Новиков.

Отметим, до этого глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев обещал, что из-за теплой зимы цены на газ для населения окажутся ниже, чем ожидались, а переплата будет возвращена по итогам отопительного сезона.

Советник президента для решения этой проблемы предлагает сесть за стол переговоров и найти компромисс с рынком, чтобы ситуация не повторялась. А также "назвать стране героев: НАК, Министерство – всех" и "прекратить хитрож*пить с перекладыванием ответственности".

Ситуацию активно комментируют под постом Новикова.

"Вырисовывается красивый заголовок 😍 Советник президента про цены на газ за январь: Какого х*я?"

"Это достойно уважения! Более того надо провести аудит деятельности НАК, за годы «супер» менеджмента."

"А як ще зробити, щоб не було дуже гучних заяв без наявного законодавчого та іншого забезпечення!? А то спочатку імпровізована реклама, а потім - хаотичний пошук виходу з одного місця.."

Напомним, украинцы получат новые платежки за свет: что изменилось и как не ошибиться.

Также Politeka писала, что украинцев ждет скачек тарифов на электричество.