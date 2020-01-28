Правительство Украины приняло решение ввести новое ограничения на цены на газ для бытовых потребителей

Согласно постановлению Кабинета министров №17 от 28 января, максимальная цена голубого топлива будет выше стоимости на хабе в Нидерландах не более чем на 1,917%.

В документе указано, что цены будут сверяться с данными биржи Powernext/EEХ, что позволит держать их на рыночном уровне.

"С 1 января 2020 года цена приобретения природного газа не может быть выше цены продажи природного газа, определенной в соответствии с пунктом 13 Положения, за вычетом торговой надбавки (наценки) НАК "Нафтогаз Украины" на уровне 1,917 процента указанной цены", – говорится в решении.

Новый механизм ценообразования должен будет способствовать формированию в Украине рыночных цен на газ. Если на хабе в Нидерландах газ будет дешеветь, то цена будет падать, если же расти, то и украинцы ощутят это на своих кошельках.

Следует отметить, что переход на рыночные механизм ценообразования на газ являются одним из обязательств перед МВФ.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы по-новому будут платить за коммуналку. Об этом информирует пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

Сообщается, что правительство обязало пересчитать украинцам платежки за отопление. Это связано с тем, что голубое топливо серьезно подешевело во время текущего отопительного сезона.

Как известно, сейчас тариф на газ , который действует для предприятий теплокоммунэнерго составляет 8300 гривен, но фактически предприятия закупают его за 6100 - 6200 гривен.

Также отметим, что украинцы скоро могут платить за газ по-новому.Соответствующее заявление сделал глава Минэнергетики Алексей Оржель в своем личном Facebook. По его словам, в ближайшее время могут кардинально поменяться тарифы на газ для бытовых потребителей в Украине.

Напомним, украинцы получат новые платежки за свет: что изменилось и как не ошибиться.

Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за газ.

Также Politeka писала, что украинцев ждет скачек тарифов на электричество.