Первая леди Украины Елена Зеленская удалила свой аккаунт в соцсети Facebook из-за нападок, пишет "Диалог"

При переходе на страницу Елены Зеленской появляется текст: "К сожалению, этот контент сейчас недоступен".

Официальный аккаунт жены Владимира Зеленского просуществовал в сети всего два дня. Уже вечером 29 января его удалили.

О создании официальной страницы в соцсети Зеленская сообщила 27 января.

"Мне хочется как можно больше делиться с вами нашими с командой замыслами и победами, рассказывать, что удается, а что не очень, видеть вашу поддержку и слышать критику (конструктивную) и знать, что вы со мной", - написала она.

Однако страницу неожиданно атаковали тысячи негативных комментариев. Так, пост Зеленской о "Мыстецком арсенале" набрал более 7 тыс. комментариев, основная масса из которых были негативными.

В частности Зеленскую призывали открыть глаза и следить за тем, что происходит в Украине.

Другие пользователи традиционно усмотрели "зраду". У Елены поинтересовались, будет ли она сопровождать мужа в Москву "на парад у Путина".

"Бедная Лена, народная любовь она такая, горячая до безумия",- пишет один из пользователей.

Также Елене досталось за супруга.

Один из комментаторов также запостил популярный мем: Никогда не сдавайся, позорься до конца.

Комментаторы в ходе разворачивания событий даже начали спорить, что сделает супруга президента: забанит хейтеров, закроет комментарии, или удалит страницу. Верным оказался последний вариант.

Связь с общественностью первая леди пока сохраняет через Instagram.





Напомним, ранее Зеленская опубликовала поздравление в своем микроблоге в Инстаграм в субботу, 25 января. Она впечатлила украинцев теплыми словами о муже. В частности, Елена призналась, что ей с супругом безопасно, но при этом никогда не скучно. Она называет его настоящим мужчиной, рядом с которым у нее головокружение и "бабочки".

Напомним, Елена Зеленская впервые после катастрофы вышла на связь.

Также Politeka писала, что Елена Зеленская в трауре, Путин решил не молчать: "Тяжелая потеря".

Елене Зеленской больно досталось за мужа: сделано непоправимое, "Бедная Лена"