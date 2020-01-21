О первой леди несколько недель ничего не слышно

Супруга президента Елена Зеленская пропала из поле зрения украинцев и соцсетей после страшной авиакатастрофы с самолетом "МАУ", в которой погибли 176 человек

Как передает Politeka.net, последний пост первой леди в Инстаграм как раз касался трагедии с Боингом. Зеленская назвала происходящее "тяжелой и невосполнимой потерей", а также написала, что "как и каждый, выражает глубокие соболезнования семьям погибших, находившихся на борту рейса Тегеран - Киев". Пост сделан в день катастрофы 8 января, после чего страничка Зеленской пустует.

Последние известия о супруге президента прозвучали несколькими днями позже, 13 января, и то, косвенно - ее имя упоминулось в Указе. Владимир Зеленский назначил жену членом совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал". Отметим, до президентства Зеленского Елена работала писателем-автором текстов в Квартал 95.

Вот и все события, в которых на сегодняшний день упоминается первая леди Украины. Пользователи сети предполагают, что Зеленская до сих пор не может оправиться после трагедии с Боингом, поэтому ее молчание затянулось.

"Не может оправиться от трагедии"; "Ужасно просто"; "А еще у нас каждый день гибнет в дтп по 10 человек. 😢", - писали в комментариях под постом.

Ранее мы сообщали, неординарный наряд Елены Зеленской, в котором она появилась в начале января в национальном музее Омана, произвел фурор на украинцев. В сети все кто не лень обсуждали шлепанцы первой леди.

В частности, во время официального визита президентской четы в эту арабскую страну Елена в легком платье-тунике, а также шлепанцах засветилась в местном музее. Пользователи "разнесли" первую леди за такой "простонародный" наряд.

"На фотке вся украинская делегация одета так, будто они после музея на базар за картошкой собрались"; "Пазорище, резиновые шлепки с барика за 15 грн"; "Терміново цю ікону стилю в свіжий Vogue. Можна написати, що шльопки на офіційній зустрічі, то є дуже сучасна сучасність", - комментировали снимки в сети.

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