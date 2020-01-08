Украина скорбит по погибшим в результате ужасной авиакатастрофы, произошедшей 8 января в Иране с самолетом МАУ

Как передает Politeka.net, первая леди Украины Елена Зеленская выразила соболезнования семьям погибших в результате крушения Boeing 737-NG. Жена президента сделала пост в своем микроблоге в Инстаграм.

"Страшная катастрофа, моментально унесла 176 жизней... Как и каждый из нас, выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, находившихся на борту рейса «Тегеран - Киев». Тяжелая и невосполнимая потеря...", - написала Елена Зеленская.

Комментирующие вслед за первой леди выразили сочувствие и присоеднились к трауру.

"Шок,аж слезы на глаза наворачиваются!"

"Страшная трагедия. Соболезную🙏"

"Больно за семьи погибших 😔"

Также стало известно, что соболезнования украинцам выразил президент России Владимир Путин, направивший телеграму Владимиру Зеленскому.

"Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - отмечено в сообщении пресс-службы президента РФ.

Ранее мы сообщали, авиакатастрофа с Boeing 737-NG "Международных украинских авиалиний", летевшего из Тегерана в Киев произошла утром 8 января недалеко от столицы Ирана. На борту было 176 человек, включая 9 членов экипажа. По предварительной информации, никто не выжил.

Установлено, что самолет поднялся на 2240 метров, разогнался до 275 узлов и продолжал набирать высоту. Через две минуты после взлета он пропал с радаров, а через восемь - разбился возле Паранда.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в причинах катастрофы нет никакой террористической подоплеки.

Тем не менее, некоторые эксперты не исключают такой возможности.

По словам украинского политолога Александра Палия, авиакатастрофа могла стать следствием действия иранской ПВО, случайного попадания американской ракеты, технической неисправности, воздействия радиоэлектронной борьбы, а также теракта.

Напомним, крушение украинского Боинга под Тегераном: Зеленский и Порошенко в ловушке, всплыли роковые детали.

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