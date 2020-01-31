Погода в Украине 31 января резко испортиться, часть страны зальет обильные дожди с мокрым снегом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Укргидрометцентр.

Дожди со снегом ожидаются на западной, северной, и части южной областей. Столбики термометров будут показывать там от 2 до 7 градусов тепла. Ночью же будет прохладнее – от 0 до -5 в Карпатах.

Ветер ожидается западный и юго-западный, в пределах 7-12 м/с.

На остальной части Украины будет просто пасмурная погода, которую будут сопровождать 2-7 градусов тепла днем. Ночью резко похолодает до -2 мороза.

В Киеве и области синоптики прогнозируют дожди с налипанием мокрого снега. Днем воздух прогреется до +5 тепла. Ночью же похолодает до -1 по Цельсию.

На территории аннексированного Крыма будет от 5 до 7 тепла днем. Дождей не предвидится. Ночью местами столбик термометра покажет -3 ниже нуля.

Ранее мы сообщали, синоптик Леонид Горбань рассказал, какую весну следует ждать украинцам. По его информации, расслабившимся после теплой зимы жителям страны придется в марте несладко. На конец февраля-начало марта Горбань предсказывает морозы и снег. Апрель будет сырым и холодным, а вот май неожиданно удивит. В этом месяце, по словам Горбаня, Украину накроет сильная засуха, а люди будут изнывать от жары.

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Как сообщала Politeka, погода жестоко отомстит украинцам, зима сорвалась с цепи: кому не повезет больше всего.

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