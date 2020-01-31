Погода в Украине 31 января резко испортиться, часть страны зальет обильные дожди с мокрым снегом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Укргидрометцентр.
Дожди со снегом ожидаются на западной, северной, и части южной областей. Столбики термометров будут показывать там от 2 до 7 градусов тепла. Ночью же будет прохладнее – от 0 до -5 в Карпатах.
Ветер ожидается западный и юго-западный, в пределах 7-12 м/с.
"Позорься до конца": украинцы атаковали Елену Зеленскую, последний пост первой леди поражает
Мама Наташи Королевой поразила развратным видом в мини-юбке: "Какая гадость"
Как выглядят Брежнева, Каменских, Лорак и другие звезды без макияжа: "разница налицо"
Чемпионка мира без стыда показала роскошное тело: возраст формам не помеха
На остальной части Украины будет просто пасмурная погода, которую будут сопровождать 2-7 градусов тепла днем. Ночью резко похолодает до -2 мороза.
В Киеве и области синоптики прогнозируют дожди с налипанием мокрого снега. Днем воздух прогреется до +5 тепла. Ночью же похолодает до -1 по Цельсию.
На территории аннексированного Крыма будет от 5 до 7 тепла днем. Дождей не предвидится. Ночью местами столбик термометра покажет -3 ниже нуля.
Ранее мы сообщали, синоптик Леонид Горбань рассказал, какую весну следует ждать украинцам. По его информации, расслабившимся после теплой зимы жителям страны придется в марте несладко. На конец февраля-начало марта Горбань предсказывает морозы и снег. Апрель будет сырым и холодным, а вот май неожиданно удивит. В этом месяце, по словам Горбаня, Украину накроет сильная засуха, а люди будут изнывать от жары.
Напомним, что опасный циклон с мокрым снегом надвигается на Украину: к чему быть готовым.
Как сообщала Politeka, погода жестоко отомстит украинцам, зима сорвалась с цепи: кому не повезет больше всего.
Также Politeka писала, что ЧС объявлена в Одессе: людей предупреждают об опасности.