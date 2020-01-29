Украинский народный синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на ближайшие сутки

Как передает Politeka.net, метеоролог сообщила, что в Украине продолжает свирепствовать циклон. Об этом Диденко пишет на своей странице в соцсети Фейсбук.

"От Атлантики через север Великобритании в Скандинавии и дальше, как видите, выстроились циклоны с различными нежными женскими именами. Наш, обуславливающий сегодня и завтра неустойчивую погоду в Украине, без имени, потому что - малыш балтийской Lolita. Однако прыти в нем достаточно", - поделилась Диденко.

Именно этот безымянный "проказник" в ответе за то, что 29-30 января Украину зальет дождями с мокрым снегом.

Правда, скоро испытание украинцев на прочность осадками и сильным ветром должно завершиться. Диденко сообщила, что уже 30 января постепенно циклон начнет покидать нашу территорию.

А пока что завтра осадки еще пройдут на Востоке Украины (преимущественно ночью), в западных и северных областях - дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега плюс сильный ветер.

Центр, Юг, а в дневные часы и восточная часть Украины 30-го января уже окажутся без осадков и с умеренным юго-западным ветром.

Температура воздуха в течение дня 1 + 4 градуса, на юге + 4 + 7 градусов.

В Киеве 29 января дождь и мокрый снег, порывистый ветер. 30 января - местами мокрый снег, а также останется порывистый ветер. На дорогах возможна сложная ситуация, предупреждает синоптик. Температура воздуха около нуля градусов.

Ранее мы сообщали, синоптик Леонид Горбань рассказал, какую весну следует ждать украинцам. По его информации, расслабившимся после теплой зимы жителям страны придется в марте несладко. На конец февраля-начало марта Горбань предсказывает морозы и снег. Апрель будет сырым и холодным, а вот май неожиданно удивит. В этом месяце, по словам Горбаня, Украину накроет сильная засуха, а люди будут изнывать от жары.

Напомним, что опасный циклон с мокрым снегом надвигается на Украину: к чему быть готовым.

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