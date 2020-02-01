Китайцы продолжают гибнуть от смертельного коронавируса 2019-nCoV

Об этом пишет Politeka.net.

По информации Государственного комитета здравоохранения Китая, за последние сутки скончались еще 45 человек.

Таким образом, общее количество жертв смертельного коронавируса достигло 258 человек.

За последние сутки, за информацией специалистов, также выросло количество случаев заболевания. По состоянию на сегодяшнее утро, число больных увеличилось до 11 791.

Опасаясь за безопасность собственных граждан, США закрыли въезд в страну иностранцам, которые недавно были в Поднебесной. Также три крупнейшие авиакомпании страны приостановили авиасообщение с Китаем.

Исследователи из Гонконга также пришли к выводу, что около 75 тысяч человек могли заразиться коронавирусом в Ухане, передает CNN.

Используя математические модели, ученые подсчитали, что количество пострадавших колеблется от 37 304 до 130 330.

"Показатели могут быть значительно выше количество подтвержденных случаев, поскольку не все зараженные обращаются за медицинской помощью", - утверждает один из соавторов проекта Габриэль Леуна.

Азиатские специалисты утверждают, что из-за отсутствия "детальной хронологии обращений пациентов с предполагаемыми или подтвержденными симптомами коронавируса, истинные масштабы эпидемии и ее пандемический потенциал остаются непонятными".

Ранее мы сообщали о том, что в России были выявлены первые два случая заражения смертельно опасной вирусной инфекцией, бушующей в Китае. В обоих случаях речь идет о гражданах КНР. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, случаи заболевания выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области.

Также ВООЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба. Соответствующее решение было принято во время экстренного заседания.

«Главная причина объявления чрезвычайного положения – не то, что происходит в Китае, а то, что происходит в других странах. Наша главная обеспокоенность – что вирус может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения», - говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в ВОЗ предложили временное название вируса - острое респираторное заболевание 2019-nCoV и объявили ЧС мирового масштаба. Для более эффективной борьбы, чиновники предложили делиться только проверенной информацией.

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