Что происходит в китайском городе Ухань, а также в других «зараженных» смертельным вирусом городах

В сети показали, как выглядят китайские города после заражения коронавирусом

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Твиттер и сообщения местных жителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Китае в городах Саньян, Гуйлинь, и, конечно, в Ухань выглядит все как в фильмах-катастрофах о заражении вирусом. Покинутый «Бургер Кинг», улицы перегорожены первым, что попалось под руку (например, велосипедами), люди в оранжевых костюмах — единственные живые. Ухань закрыли для выезда и въезда.

В одном из твиттов местных жителей рассказали о нехватке медикаментов в городе Ухань, где впервые был выявлен коронавирус.

«Сотрудники больницы «Конкорд» передают медикаменты с вертолета в Ухань, Китай, где в больницах ощущается нехватка защитных масок и медикаментов, поскольку в результате вспышки коронавируса на сегодняшний день погибло 259 человек и инфицировано 12 000 человек по всему миру», – написали местные.

Также утверждается, что в Китае запретили движение транспорта. Некоторые сравнивают вспышку коронавируса с «Черной смертью» 1348 года, которая поразила Европу. Тогда вирус попал в Европу с востока по сухопутным торговым путям через одежду и ковры.

«Реальность в Ухане, Китай. Какой-то человек говорит: «Три мертвых тела лежат на полу; одна из жертв скончалась в утренние часы. Секторы работают, а пациенты ждут». Как печально это положение», – рассказывает очевидец.

«Реальные герои в жизни. Это Ухань, Китай, и это врачи, медработники и медсестры, лечащие пациентов с коронавирусом. Их жизнь в опасности, но они по-прежнему лечат пациентов со смертельной болезнью. Мы должны ценить их... !!!», – написали в твиттере, показав спящих прямо в больнице на полу врачей и медсестер.

В Тяньцзине и Шанхае два человека выбросили своих домашних животных из зданий, потому что они посчитали, что домашние животные заразят их вирусом.

Также в сети опубликовали видео огромных скоплений людей, которые пытаются попасть куда-то. По всей видимости, или выехать с города, или в больницу: «Когда деньги больше ничего не стоят».

«Шанхай в районе Хуанпу. Пожилые люди борются за маски», – подписали видео с дракой шанхайцев.

Также в сети показали и забаррикадированные дороги с вооруженными солдатами на контрольно-пропускных пунктах.

Barricaded roads with armed soldiers at check points, to me, it screams normal🧐...get your papers (¥¥¥) in order today if you want out...reports are price has tripled #coronarovirus #WuhanCoronavirus #coronaviruschina pic.twitter.com/TvJsRYiLK7 — Harry Chen PhD (@IsChinar) January 25, 2020

Reality in Wuhan, China. 🇨🇳 🇨🇳

The person said, "Three dead bodies have been lying on the floor; one of the victims passed away in the small hours of the morning. Soctors are working and patients are waiting" How deplorable the situation is.#WuhanPneumonia #coronaviruschina pic.twitter.com/kJDA6ytKTH — Happygo19 (@Happygo191) January 25, 2020

Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление

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