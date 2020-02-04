Елена Зеленская должна была знать на что идет, когда ее муж стал президентом

Об этом у себя в Facebook написала известная украинская журналистка и блогер Зоя Казанжи, передает Politeka.net

Журналист прокомментировала ситуацию с массовым тролингом страницы первой леди Украины Елены Зеленской, в результате чего страница была временна заблокирована.

"Меня не интересуют ее чувства. Выбирая все прелести власти, надо помнить, что при этом выбираешь и все неудобства и минусы. В том числе и публичность. И плату за эту публичность", - написала она.

Казанжи вспомнила парное интервью Зеленских накануне выборов, где Елена показывала, что влияет на Владимира.

"Она тогда еще жаловалась, что не сможет в прямом эфире корректировать его речи и соглашалась, что восприняла «этот проект» (речь шла о президентстве, которое перед ними замаячило)", - напомнила журналистка.

Также она напомнилао репост Зеленской 2014 года о вознаграждении за сообщение о расположении украинских войск. По мнению блогера, это она сделала не случайно.

"Я понимаю ее напряжение и шок. Ведь не о таком мечталось, когда обсуждали Володину перспективу", - пишет Казанжи.

При этом Казанжи указывает на то, что Елена выглядит на фото и видео несчастной. Свое недовольство она высказывает и невербальными знаками: "Обратите внимание на ее руки на фото - сжаты в кулаки или одной рукой сжимает другую до боли". По словам блогера, возможно, Зеленская одна из немногих, кто понимает, что происходит на самом деле.

"Может, она вообще одна из немногих, кто понимает, что происходит на самом деле. И чем все может закончиться для ее семьи. Потому что кукловоды, которые втравили в президентство воюющей страны совершенно не пригодного человека, меньше всего занимаются жизнью Зеленских после каденции", - написала Казанжи.

Напомним, Елена Зеленская впервые после катастрофы вышла на связь.

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