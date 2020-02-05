Далеко не каждый профессионал в аграрной сфере прислушивается к лунному календарю. Но такой график действительно способен в несколько раз улучшить результаты посева. Это связано с тем, что Луна обладает сильной гравитацией, влияющей на все живые организмы нашей планеты.

Февраль является особенным месяцем для огородников, садоводов и цветоводов. Именно сейчас многие начинают активно заниматься замачиванием семян, посадкой рассады и другими подобными вещами. Одним из важнейших факторов хорошего урожая является день, в который растение было посажено. Будет ли оно крепким или слабым, здоровым или вялым, даст хороший урожай или плохой непосредственно зависит от фазы Луны. Именно поэтому специалисты создают посевные календари для аграриев на разные месяцы года.

Несколько правил лунного посевного календаря

Влияние Луны на все живые организмы давно доказано научным сообществом. Вместе с наблюдательностью наших предков и опытами современных садоводов, такие данные позволяют добиться потрясающих результатов по выращиванию цветов, огородины и деревьев. Лунный посевной календарь (ЛПК) — структурированный, своеобразный график-шпаргалка для каждого любителя высаживать растения, где на каждый день отмечено, что стоит делать, а чего лучше избежать. Основные постулаты лунного календаря:

не стоит заниматься растениями в полнолуние и новолуние;

чтобы получить отличный урожай с поверх-земной части огородных растений, лучше осуществлять посев в растущую Луну;

для хорошего урожая подземной части культур, посадки проводятся в сЛуну.

Придерживаясь этих правил, получится улучшить результаты посева, но уж не гарантировать себе идеальный результат. Кроме удачно выбранного дня, требуется немалая работа с грунтом, подбором семян, непосредственным выращиванием культуры.

Лунный посевной календарь на февраль 2020

В феврале большинство садоводов и огородников начинают активно сеять семена на рассаду, занимаются пересаживанием и уходом за тепличными и комнатными растениями, цветами, активно борются с вредителями и грибками, стараются защитить деревья от вымерзания. Согласно ЛПК, неудачными днями для посева и работы с растениями в феврале 2020 года являются 9 и 23 число.

Семена на рассаду лучше сеять:

с 1 по 7 февраля, а также с 27 по 29 стоит заняться семенами томатов, сладкого и горького перца, баклажанами, капустой, огурцами, кабачками и тыквенными;

с 2 по 6 февраля лучшее время для зелени на перо;

с 13 по 18 февраля можно заниматься горохом, фасолью и всеми бобовыми, редькой, редиской, корнеплодами.

Лунный календарь на февраль для цветоводов:

с 1 по 7, а также с 27 по 29 февраля можно работать как с однолетними, так и двухлетними, многолетними цветами;

с 13 по 18 февраля лучше заняться луковичными и клубневыми цветами.

Ягоды, кустарники и плодовые деревья лучше всего принимаются 1-7 и 27-29 февраля.

С 1 по 8 февраля Украина ждет растущую Луну. Первые несколько дней идеально подойдут для посева салатов и капусты (для тепличных и домашних условий). 3-5 февраля отлично подойдут для уничтожения вредителей, грибков, лечения и профилактики растений от болезней, также стоит заняться удалением побегов. 6-7 числа можно смело пересаживать все комнатные цветы и другие растения, сеять различные овощи для зимних теплиц.

9 февраля — полнолуние. В этот день и за сутки до этого, стоит избегать любых взаимодействий с растениями.

С 10 по 22 февраля на небе мы увидим убывающую Луну. В первые дни «убывающей» стоит заняться пересаживанием одних лишь комнатных растений, рыхлением почвы и ее удобрением. Можно также уделить время борьбе с жуками и другими вредителями. 12-14 февраля — отличные дни для зелени и луковичных цветов. 15-17 числа стоит прорыхлить почву и побороться с наземными вредителями, особенно полевыми мышами, у которых к этому времени заканчиваются зимние запасы еды. 18-20 числа можно снова сеять и травить почвенных жуков, различных личинок.

21-23 число — день отдыха, запрещается что-либо пересаживать и садить.

24 числа мы увидим, как Луна начинает расти. Это отличное время для высаживания листовых овощей. 25-26 февраля можно начинать готовить почву, пропалывать ее от лишней растительности, мульчировать. Под конец февраля стоит садить салаты и капусту, но только в домах и теплицах, ибо для открытой местности еще рановато.

Советы начинающим

Если есть желание вырастить отличный урожай, цветы или деревья, стоит учитывать все тонкости и нюансы работы с растениями и грунтом. Мало распечатать лунный календарь и купить журнал огородника, придерживаться особенностей посадок семян. Важно правильно удобрить землю, прополоть ее, протравить вредителей, создать идеальные условия.

Как и любой живой организм, растение требует особого ухода. Для каждого класса есть свои правила и нормы (верблюд может и неделю прожить в пустыне без воды, а вот обезьяна однозначно засохнет). Например, для овощевода важно грамотно подвязать растения, в частности огурцы, да так, чтобы шпагат не обнимал стебель очень тугой петлей, которая сильно будет впиваться в ткани при росте и утолщении. Температура в теплице должна поддерживаться в пределах 5-8 градусов ночью, и 16-25 днем. Таких нюансов очень много, но они все прописаны во сети Интернет и специализированных учебниках.

Изучив особенности посева и выращивания, обработки земли, борьбы с болезнями и вредителями, можно смело создавать свой сад и огород. Со знаниями можно обойти по урожаю любого профессионального дачника. А если учитывать лунно-календарные особенности, то и вовсе можно принимать участие в конкурсах лучшего садовода в Украине.

Народные приметы для садоводов, огородников и цветоводов на февраль 2020

Посадочный лунный график применяется людьми еще с давних пор. Садовый и огородный календарь обычно дополняется народными приметами, которые вещают о том или ином погодном поведении. Наиболее распространенными являются такие приметы:

10 февраля : «Ветер спутает погоду — быть сырому году». Это значит, что можно ожидать отличный урожай, но много заботы с пропалыванием растений. Облачное лето также упростит задачу с поливом.

: «Ветер спутает погоду — быть сырому году». Это значит, что можно ожидать отличный урожай, но много заботы с пропалыванием растений. Облачное лето также упростит задачу с поливом. 14 февраля : «Если будет звездопад, можно смело ждать тихую весну. Чистое звездистое небо сулит позднюю весну». Если весна придет с опозданием, это может значить потерю урожая через морозы и плохую погоду. Последние годы очень много плодовых деревьев пострадало от обморожения.

: «Если будет звездопад, можно смело ждать тихую весну. Чистое звездистое небо сулит позднюю весну». Если весна придет с опозданием, это может значить потерю урожая через морозы и плохую погоду. Последние годы очень много плодовых деревьев пострадало от обморожения. 15 февраля : «Прояснится солнце — значит зима встретилась с весной, если не проглянет, значит дальше будут морозы». «Утренний снег вещает отличный урожай ранних хлебов».

: «Прояснится солнце — значит зима встретилась с весной, если не проглянет, значит дальше будут морозы». «Утренний снег вещает отличный урожай ранних хлебов». 19 февраля: «Морозы символизируют бурную весну, достаточно сухое и предельно жаркое лето». Неспокойная весна может принести немало проблем огородникам, ибо дожди могут в раз смениться морозом. Посушливым летом в 2020 году людей в агро-сфере Украины не удивить, ибо ранее им уже пришлось столкнуться с данной проблемой. Неблагоприятные погодные условия способна сгладить погодная таблица на каждый день и четко структурированный график поливов и прополов.

Заглянув в погодное будущее можно смело строить планы относительно своей аграрной деятельности. Так, опытные огородники определяют, что будет выгоднее посадить, какая культура с легкостью справится с теми или иными экстремальными условиями (повышенной сырость, засухой, холодами или жарой). Связав приметы, метеорологические данные и лунный календарь, можно добиться идеального результата в огородничестве.

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