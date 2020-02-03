В Украину идет похолодание и осадки, вплоть до мокрого снега

О том, какой будет погода во вторник, 4 февраля, на своей странице в Фейсбук рассказала синоптик Наталья Диденко. Она сообщила, что 4 февраля температура в Украине опустится со средних +5…+12 градусов до +8…+2.

На большей части страны во вторник ожидается сухая погода с периодическими туманами, однако на Западе возможен дождь с мокрым снегом. Небольшие осадки также возможны в восточных областях.

В Киеве 4 февраля существенных осадков не ожидается. По словам Диденко, в столице возможна «максимум какая-то морось».

Температура воздуха при этом опустится до +3 градусов.

Синоптик также предупредила, что уже с 5 февраля в Украину ворвется настоящий южный циклон, из-за которого погода резко ухудшится.

До этого мы писали о том, что в 2020 году в Украину так и не пришла метеорологическая зима. И судя по прогнозам синоптиков, в этом году ее так и не будет. Как рассказала сотрудница Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, за последние 100 лет среднегодовая температура в Украине выросла на 2 градуса, а каждая зима теплее предыдущей.

По прогнозам синоптиков, февраль в этом году будет теплым. В первой половине месяца ожидается незначительное похолодание в северных регионах, а вторая половина месяца будет радовать украинцев теплом. Правда, по словам метеорологов, отсутствие морозов и снега может повлиять на урожай. Несмотря на то, что озимые культуры благодаря теплу сохранились практически в полном объеме и не пострадали от морозов, им могут грозить болезни и вредители.

Как рассказал фермер Данил Левченко, морозы убивают возбудителей болезней и вредителей. Без морозов грызунов, которые уничтожают урожай, будет больше. А грибок и болезни могут поразить не только посевы, но и фруктовые деревья. По словам фермера, не от всех видов грибка можно вылечить растения.

Кроме этого, растениям не хватает воды, что негативно отражается на их росте. Эксперты отмечают, что в феврале-марте урожаю критически нужна вода. Если осадки придут в Украину, проблема с дефицитом воды будет решена.

Напомним, погода сорвалась с цепи, украинцев предупредили о надвигающемся ударе.

Как сообщала Politeka, похолодание ворвется в Украину, погода готовит жесткий удар.

Также Politeka писала, что аномальная погода больно ударит по экономике Украины.