Февраль 2020 года будет очень богат на события, которые изменят жизнь страны

Что готовит украинцам последний месяц зимы, пишет Zik

Запрет на полеты в Китай

Минздрав рекомендовал остановить прямое авиасообщение с Китаем из-за вспышки смертельно опасного коронавируса. Уже с 4 февраля отечественные авиакомпании МАУ и SkyUp выполнили это распоряжение и отменили прямые рейсы. Впрочем, пассажиры все еще могут попасть из Китая в Украину транзитными рейсами.

Регистрация на ВНО

3 февраля стартовал начальный этап регистрации для участия в ВНО-2020. Школьникам предстоит создать и оформить регистрационную карточку, сформировать необходимый пакет документов и передать его в региональный центр. На все процедуры у учащихся есть время до 24 марта, а ВНО продлится с 21 мая до 15 июня.

Льготные кредиты для малого бизнеса

С 1 февраля украинцы смогут воспользоваться программой льготного кредитования для малого бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%". За счет бюджета государство будет компенсировать кредитные ставки, что должно способствовать развитию малого бизнеса и созданию новых рабочих мест. На данную программу правительство выделило 2 млрд грн.

Газ дорожает

В феврале тарифы на газ подскочат. За один кубометр придется платить 4,65 гривны, что на 40 копеек больше, чем раньше. Стоимость газа при этом разделят на оплату доставки газоснабжения и саму стоимость топлива.

Въезд в Крым

С 9 февраля вступают в силу дополнительные нормы для пересечения административной границы с временно оккупированным Крымом.

Дети в возрасте до 16 лет, который выезжают из Крыма, будут пересекать административную границу с Украиной по внутреннему или заграничному паспорту, ранее это было возможно на основании проездного документа ребенка.

Нацотбор на Евровидение-2020

20 января были озвучены имена полуфиналистов нацотбора на Евровидение-2020х. В феврале в Украине состоятся два первых полуфинала Национального отбора – 8 и 15 февраля. Финал Нацотбора пройдет 22 февраля, а конкурс состоится в Нидерландах.

ДТП будут фиксировать по-новому

С 1 февраля Нацполиция изменила процедуру фиксации ДТП. Теперь все аварии без пострадавишх будут рассматриваться патрульной полицией. Таким образом удастся избежать лишних бюрократических процедур.

Напомним, украинцы получат новые платежки за свет: что изменилось и как не ошибиться.

Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за газ.

Также Politeka писала, что украинцев ждет скачек тарифов на электричество.