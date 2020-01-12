Украинцам стоит готовиться к новому скачку коммунальных тарифов

Дело в том, что Укрэнерго повысил тарифы на подачу электроэнергии магистральными сетями почти на сорок гривен. Именно это и может сказаться на суммах, которые украинцы увидят в платежках.

Тарифы на электричество для жителей Украину могут подскочить аж на 25%.

Более того, уже с первых дней 2020 года цена на распределение электроэнергии для областных энергетических поставщиков поднялась на тридцать копеек. Это связанно с тем, что Укрэнерго нужно выплачивать "зеленые" тарифы.

Кроме того, на цене скажется рост цен на рынке на сутки вперед — с начала года такой рост составил более 11% или 16 копеек.

И это еще не все изменения, которые произойдут с коммунальными платежами в этом году.

Так, уже с января изменились цены на газ, отопление и горячую воду. Как в правительстве и обещали, стоимость понизили.

Уже уменьшили тарифы на тепло следующие города: Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов, Киев.

Но это снижение вряд ли удастся ощутить, поскольку в месяц можно будет сэкономить всего пару десятков гривен. В год такая экономия составит в среднем всего триста гривен. А если участь цены в магазинах, тарифы на проезд и прочие услуги, эта сумма вообще выглядит бессмысленно.

Других масштабных изменений в ценовой политике коммунальных тарифах для украинцев правительство пока не анонсирует. Многие эксперты также считают, что ждать этого гражданам не стоит.

И хотя с января в силу вступила новая фиксированная минимальная заработная плата, ее повышения люди тоже не смогли ощутить. "Прибыль" абсолютно незначительная, не достигает и тысячи гривен. Экономисты объясняют, что поскольку страна сейчас погрязла в огромных долгах, то значительных улучшений в финансовом плане им ждать не стоит еще десятки лет.

Напомним, тарифы на отопление резко изменились после нового года: сколько теперь нужно платить.

Как сообщала Politeka, украинцы по-новому будут оформлять субсидии: появилось детальное разъяснение.

Также Politeka писала, что украинцы будут по-новому платить за коммуналку: что изменилось и как с этим жить.