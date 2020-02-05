Обыски в здании, где расположен офис «1+1», никак не связаны с деятельностью самого телеканала

С таким официальным заявлением вечером 5 февраля выступили представители СБУ. На официальном сайте службы сообщается, что обыски осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудио файлов, полученных незаконным способом.

Отмечается, что следственные действия проводятся на основании решения суда.

«Следственные действия также проводятся и у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств», - говорится на сайте СБУ.

При этом подчеркивается, что служба никак не вмешивается в работу телеканала «1+1».

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