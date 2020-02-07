Прогноз погоды в Украине 7 февраля резко изменится, непогода возьмет в «осаду» часть граждан

Как сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидромецентра, самым низким показателем термометра станет -10 мороза.

Так, частичные дожди с мокрым снегом ожидаются на западе. Без осадков останутся Ровенская, Волынская область, Ивано-Франковская и Житомирская. Днем там ожидается -4+4 градуса. Ночью же похолодает до -8 мороза.

Южные, северные, восточные и центральные регионы полностью засипит снегом. Стороной обойдет только Одесскую область. Днем на этих территориях ожидается -1-6 мороза, а ночью вплоть до -10 по Цельсию.

В Киеве и области ожидаются осадки в виде снега. Днем будет -3-5 мороза. Ночью столбик термометра покажет до -10 ниже нуля.

Как сообщалось ранее, шквальный ветер снес крышу на здании сельсовета в одном из населенных пунктов региона.

Инцидент случился в среду, 5 февраля, в Новоселовке Подольского района.

На опубликованных кадрах видно, как сильный ветер сорвал кровлю и разбросал ее по земле.

К счастью, всё обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, что опасный циклон с мокрым снегом надвигается на Украину: к чему быть готовым.

Как сообщала Politeka, погода жестоко отомстит украинцам, зима сорвалась с цепи: кому не повезет больше всего.

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