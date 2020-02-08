Изменения коснутся граждан Украины в возрасте от 14 до 16 лет

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба МинВОТ.

Сообщается, что изменения официально вступят в силу с завтрашнего дня, 9 февраля.

Теперь дети в возрасте от 14 до 16 лет могут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта или ID-карты.

Помимо этого, дети могут пересечь КПВВ при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу и наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, в которой сотрудники Госпогранслужбы будут иметь доступ.

Также облегчаются условия для пересечения этими гражданами Украины админграницы с оккупированным Крымом. Для детей до 16 лет въезд в Крым (речь о тех, кто уехал с полуострова накануне и сейчас возвращается) будет возможным в сопровождении только одного из родителей.

Стоит отметить, что момента, как вступят в силу изменения, въезд в оккупированный российскими войсками Крым происходит исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей.

Ранее мы рассказывали о том, что Украина получила безвизовый режим со 128 странами мира. Об этом говорится в мировом рейтинге Henley & Partners.

По итогам 2019 года Украина оказалась на 43 месте среди 200 государств мира в рейтинге паспортов.

За последний год Украина получила безвизовый режим с Бахрейном и Саудовской Аравией. Однако, в 2019 году официальный Киев потерял безвиз с африканскими Джибути и Бенином.

Общее количество государств, которые без визы (или же с оформлением визы по прибытию в аэропорту) могут посещать украинцы, составляет 128.

Первое место в рейтинге продолжает занимать Япония. Ее граждане по состоянию на начало 2020 года могут без виз посетить 191 страну.

Напомним, у украинцев массово забирают паспорта прямо на улице, гремит скандал.

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