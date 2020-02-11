Ведомство будет бороться с людьми, которые вылавливают на улицах призывников

Стало известно, как теперь украинских юношей будут призывать на срочную службу в армию

Об этом в эфире украинского телеканала рассказал глава Министерства обороны Андрей Загороднюк, передает Politeka.net.

По его словам, принудительного призыва на срочную службу в армию с 18 лет в Украине не будет. Юноши смогут отправиться в армию лишь после того, как напишут соответствующее заявление.

Загороднюк также добавил, что обязательным призыв на срочную службу останется с 20 лет.

"Сейчас мы готовим распоряжение Кабмина относительно количества лиц, которые будут призываться на срочную службу. Мы издадим распоряжение, — я его уже подписал, передал на согласование в Кабмин, — там будет четко указано, что только по письменному заявлению в 18-19 лет", – объяснил министр обороны в эфире телеканала.

Он успокоил и заявил, что в соответствующем акте будет указано, что призыв с 18 лет необязателен. Загороднюк также добавил, что из-за указа президента о службе с 20 лет, лишь за последний год около 6 тысяч человек в возрасте 18 и 19 лет не попали на службу ВСУ, несмотря на желание.

В Минобороны также пообещали побороться с людьми, которые на улицах вылавливают юношей призывного возраста.

Ранее мы рассказывали, что повестки призывниками в Украине планируют рассылать по-новому. По информации журналистов, власти нашли метод экономии и решили рассылать повестки с помощью мобильного приложения "Дія".

Рассылка электронных повесток призвана упростить коммуникацию между призывниками и военкоматами. Также государство ежегодно сможет экономить миллионы гривен на печати и доставке уведомлений.

Отмечается, что вместе с электронными версиями паспорта, водительского удостоверения удостоверений и других документов в приложение можно будет добавить электронную версию удостоверения о приписке для призывников и военного билета для военнообязанных.

Напомним, что в Минобороны придумали, как содрать копейку с украинцев по новому закону.

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