Власти решили использовать мобильное приложение "Дія" для рассылки повесток призывникам
Об этом сообщают "Акценты".
По информации издания, власти нашли способ сэкономить на бумаге. Рассылать повестки в венкомат призывникам отныне будут с помощью нового мобильного приложения "Дія", презентацию которого Министерство цифровой трансформации Украины провело 27 сентября 2019. Запуск приложения состоялся 6 февраля 2020.
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Рассылка электронных повесток призвана упростить коммуникацию между призывниками и военкоматами. Также государство ежегодно сможет экономить миллионы гривен на печати и доставке уведомлений.
Отмечается, что вместе с электронными версиями паспорта, водительского удостоверения удостоверений и других документов в приложение можно будет добавить электронную версию удостоверения о приписке для призывников и военного билета для военнообязанных.
Отмечается, что не все украинцы будут пользоваться приложением. Так что часть призывников все же будет получать повестку по-старинке. Такой сервис также может пригодиться для оповещений резервистов об учебных сборах либо же мобилизации.
Напомним, что уже в 2020 году правительство хочет начать оцифровывать паспорта и другие документы. Свой главный документ и идентификационный номер можно будет добавить в мобильное приложение «Дия». Новые паспорта будут выдавать уже без прописки и информации о детях и семейном положении. Интересно, что этой информации даже не будет на чипе карты, потому что она быстро меняется.
Чтобы власти имели информацию о месте регистрации украинцев, будет создан электронный сервис, в котором будут отображаться эти данные. Правда, для нововведений необходимо будет принять соответствующие законопроекты. Доступ к электронной базе будут иметь все органы, а разрешение на доступ к конкретной информации будет давать гражданин, приложив свою карту к устройству.
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