Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что юноши 18 и 19 лет не будут подпадать под весенний призыв этого года

Пойти в армию украинці этого возраста могут на добровольных засадах, написал чиновник в своем телеграмм-канале, передает Politeka.

Такое заявление главы МО вызвало недоумение и возмущение среди украинцев. Так, ветеран АТО и блогер Валерий Прозапас отмечает, что в министерстве задумали новую схему, как заработать на гражданах.

«Министр Загороднюк (не служил) заявил о Указ президента (который тоже не служил) – «лиц 18-19 лет на срочную службу призывать не будут, только по собственному желанию». Но контракт и так можно по желанию подписывать с 18 лет! Вы можете себе представить человека, который пойдет в армию добровольно на 700 или сколько там гривен без социального пакета вместо подписать полноценный контракт и получать достойные условия оплаты и службы?», – пишет он на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, все предельно ясно:

«Бюджет на армию есть, а желающих идти под такое командование нет, - вот в чем дело. А терять на «схематозах» тоже не хочется, ибо где-то в глубинах ОП сидит Апаршин со своим «избыточным имуществом». Будут призывать, еще как будут - ибо один срочник обходится на порядок дешевле контрактника. Это такой у них бизнес сейчас», – пояснил ветеран.

Ранее мы писали о том, что Зеленский подписал закон о призыве в 2020 году на срочную службу. Согласно закону, на срочную службу уже с апреля этого года будут призывать мужчин с 18 до 27 лет, пригодных по состоянию здоровья и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва. Призывы будут проходить в апреле - июне (весенний) и в октябре - декабре (осенний).

Напомним, в сеть слили скандальное видео дедовщины в украинской армии: «Позор!».

Как сообщала Politeka, глава Генштаба назвал самое слабое место ВСУ: "каждый второй не может...".

Также Politeka писала, что внезапно остановилось сердце легенды ВСУ, невосполнимая утрата: фото героя.