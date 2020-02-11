Певец и судья Андрей Данилко высказался о песнях на русском языке во время Национального отбора на конкурс "Евровидение"
Свой комментарий он дал Обозревателю.
По его словам язык, на котором участники отбора исполняют песни, "не имеет никакого значения".
"Это бред людей, настроенных не на созидание, а на разрушение. Я не хочу даже это обсуждать", – заявил он.
По его словам, отбор на Евровидение – это единственна площадка в Украине, на которой можно показать новые коллективы и новых людей.
"Это их первые шаги. Это круто! Но нет, надо всё это обоср*ть, искать какие-то проблемы, искать какие у кого анализы", - высказался Данилко.
Он подчеркнул, что критика исполнителей за выбор русского языка, только цель получить хайп и спровоцировать людей.
По словам артиста, он «никак» не относится к инициативе касательно запрета артистам, которые выступали в России, участвовать в Национальном отборе. Он подчеркнул, что ему не интересна политика конкурса в отношении России.
Стоить отметить, что Данилко давно не выступает в России. По его словам, люди, которые организовывают корпоративы, не проводят их в Москве, поэтому артиста часто приглашают выступать в Европу.
Напомним, что интимные фото Данилко с «мамой Сердючки» на отдыхе облетели сеть: «Идеальная пара».
Как сообщала Politeka, мама Сердючки поразила видом в купальнике и без макияжа, горячие кадры: «Просто бомба!».
Также Politeka писала, что мама Верки Сердючки показала своего мужа и поразила видом в обычной жизни: "не узнать".