Певец и судья Андрей Данилко высказался о песнях на русском языке во время Национального отбора на конкурс "Евровидение"

Свой комментарий он дал Обозревателю.

По его словам язык, на котором участники отбора исполняют песни, "не имеет никакого значения".

"Это бред людей, настроенных не на созидание, а на разрушение. Я не хочу даже это обсуждать", – заявил он.

По его словам, отбор на Евровидение – это единственна площадка в Украине, на которой можно показать новые коллективы и новых людей.

"Это их первые шаги. Это круто! Но нет, надо всё это обоср*ть, искать какие-то проблемы, искать какие у кого анализы", - высказался Данилко.

Он подчеркнул, что критика исполнителей за выбор русского языка, только цель получить хайп и спровоцировать людей.

Ранее Данилко рассказал, что думает по поводу запрета выступать в Украине звездам, которые давали концерты в России.