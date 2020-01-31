Слухи об этом ходили давно

Популярного украинского исполнителя Андрея Данилко застукали за пикантным моментом во время отдыха с актрисой Инной Белоконь, которая играет роль мамы Верки Сердючки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу Данилко в Instagram.

Так, на первом снимке пара пьет алкоголь на терассе ресторана. На других снимках пара целуется и демонстрирует язык на камеру.

Обратим внимание, что возможность отреагировать на фотографию у поклонников Данилко отсутствовала – комментарии были закрыты.

Ранее мы сообщали, что мама Верки Сердючки поразила изменениями во внешности.

На снимке Инна пародирует прическу одной из американских певиц. На первой фотографии предстала темнокожая артистка с высокой прической, а на второй - Инна Белоконь с тоненьким хвостиком, который поднят вверх.

"ВОТ ТАК", - подписала Белоконь.

За 13 часов пост "мамы Сердючки" собрал более 700 лайков и много комментариев.

"Блин...класс!🤣🤣🤣", "Супер! Инна, с Новым Годом! Чтобы все сбылось! Все мечты и желания. Привет Андрею!", "Хвост трубой", "с новым годом дорогая. смеются над собой только самые сильные", "Мама шутит. Мама умеет шутить 🤣", "С Новым годом!🎉🎉🎉Счастья и процветания вам и вашей семье, Инна Викторовна!🎁🎄❄🎊❤", "Инночка👍👍👏👏🎉💕💕😍🔥любим", - написали пользователи.

Сообщалось, что мама Верки Сердючки ошеломила внешностью в обычной жизни.

Так, мама Верки Сердючки часто делится со своими подписчиками яркими кадрами не только с концертов и выступлений, но и с повседневной жизни.

Напомним, мама Сердючки показала, как развлекается в Киеве

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