Сценичная мама украинский исполнительницы Верки Сердючки Инна Белоконь показала, как отдыхает за границей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram женщины.

Так, на одном из снимков Инна позирует вместе с подругой, которая что-то кушает. А на другой – элегантно задирает ногу, выставив напоказ идеальное тело. При этом Белоконь не забывает про самоиронию.

«Ду*очка на прогулочке», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что поклонники Белоконь поспешили высказать слова восхищения искренностью звезды.

«Аппетитно», «Просто бомба! Не прибедняйтесь», «идеальная», «Как красиво», «красоточка», «осторожно, горячо», - пишут они.

Как сообщалось ранее, в СМИ неоднократно появлялись материалы о том, что Инну Белоконь и Андрея Данилко связывают отношения, выходящие за рамки рабочих. Пару неоднократно замечали вместе на отдыхе за границей. Также они не раз публично проявляли чувства друг к другу.

«У нас очень нежные отношения. Мы можем вдвоем остаться в номере. Но это же ничего не значит!», - говорил Андрей. Инна ему вторила, отмечая, что нежные поцелуи бывают и дружеские.

«Это близкий человек... Когда-то мы отмечали мой день рождения. И уехали вместе в Эдинбург. И так дали хорошенько! Я ей говорю: "А чего ты не вышла за меня замуж?" А она: "А ты предлагал?" Родственность такая. Я очень люблю, когда она ко мне приезжает. В чем заключается женщина, хозяйка? У меня может быть бардак дома. За три секунды – чисто все. Помыла, вытерла. Я не понимаю, как она это делает. Ничего в холодильнике нет, но сразу почему-то появляется все на столе, красиво. Как хозяйка она для меня идеальна просто. Плюс человеческие качества», – рассказывал как-то в интервью Андрей Данилко.

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