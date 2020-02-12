Медицинская реформа грозит украинцам ростом расходов и исчезновением некоторых профильных больниц
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал Клименко Тайм
После 1 апреля в Украине стартует второй этап медреформы, который предусматривает, что бесплатными останутся лишь некоторые из медицинских услуг. Правительство включила в этот список лишь экстренную помощь и некоторые услуги профильных врачей. Это значит, что лишь они будут покрываться за счет государственного бюджета, тогда как за большинство услуг украинцам придется платить самим.
Вот список бесплатных услуг:
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- первичная помощь;
- экстренная помощь;
- амбулаторно-поликлиническая помощь (услуги профильного врача, к которому направил семейный врач);
- лечение в стационаре;
- помощь неизлечимым больныхм;
- медицинская реабилитация;
- медицинская помощь по родам;
- реимбурсация лекарственных средств ("Доступные лекарства").
Однако даже не все больницы смогут получить госфинансирование, поскольку не все из них отчечают требованиям Нацслужбы здоровья по наличию необходимого медперсонала, а также необходимых оборудования и лекарств.
Так, врачей возмущает, что выделенного госфинансирования явно не хватит на лечение, поскольку Нацслужба здоровья сильно занизила расценки. В результате часть специализированных больниц придется закрыть, "как например, тубдиспансеры и психиатрические лечебницы".
"Опасность медреформы также в том, что один из показателей эффективности работы врача – количество вылеченных пациентов, за что они смогут рассчитывать на надбавку к зарплате. Это может обернутся тем, что врачи не будут браться за тяжелые случаи.", - констатирует автор канала.
Напомним, больничных больше не будет, медреформа дошла и до этого, готовьтесь к удару.
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