Медицинская реформа грозит украинцам ростом расходов и исчезновением некоторых профильных больниц

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал Клименко Тайм

После 1 апреля в Украине стартует второй этап медреформы, который предусматривает, что бесплатными останутся лишь некоторые из медицинских услуг. Правительство включила в этот список лишь экстренную помощь и некоторые услуги профильных врачей. Это значит, что лишь они будут покрываться за счет государственного бюджета, тогда как за большинство услуг украинцам придется платить самим.

Вот список бесплатных услуг:

- первичная помощь;

- экстренная помощь;

- амбулаторно-поликлиническая помощь (услуги профильного врача, к которому направил семейный врач);

- лечение в стационаре;

- помощь неизлечимым больныхм;

- медицинская реабилитация;

- медицинская помощь по родам;

- реимбурсация лекарственных средств ("Доступные лекарства").

Однако даже не все больницы смогут получить госфинансирование, поскольку не все из них отчечают требованиям Нацслужбы здоровья по наличию необходимого медперсонала, а также необходимых оборудования и лекарств.

Так, врачей возмущает, что выделенного госфинансирования явно не хватит на лечение, поскольку Нацслужба здоровья сильно занизила расценки. В результате часть специализированных больниц придется закрыть, "как например, тубдиспансеры и психиатрические лечебницы".

"Опасность медреформы также в том, что один из показателей эффективности работы врача – количество вылеченных пациентов, за что они смогут рассчитывать на надбавку к зарплате. Это может обернутся тем, что врачи не будут браться за тяжелые случаи.", - констатирует автор канала.

Напомним, больничных больше не будет, медреформа дошла и до этого, готовьтесь к удару.

Как писала Politeka, врач из Киева на своем примере раскрыла ужасы медреформы.

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