Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о подорожании газа в январе для украинцев

Гончарук во время брифинга 12 февраля заявил о том, что украинцам придется заплатить больше. Премьер уверен, что это не существенное увеличение. Об этом пишет Politeka.

"Сейчас по итогам января, платежка сравнению с декабрем будет немножко выше. По разным причинам. Ведь объем потребления увеличился, цена на рынке выросла", - сказал Гончарук.

При этом премьер добавил, что в феврале ситуация должна измениться в лучшую сторону. Также добавил, что текущей зимой украинцы должны меньше потратить, чем прошлой.

"Она будет ниже чем в декабре. Сейчас то, что мы видим, это то, что цены на газ продолжают снижаться. Мы это точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. То есть в декабре она была минимальная, в феврале она будет самой низкой за всю зиму", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что народный депутат от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая считает, что отмена коммуналки для украинцев, которым исполнилось 80 лет, – хорошая идея.

По ее словам, оппоненты уверяют, что подобного нельзя допускать ни в коем случае, поскольку тут же начнутся злоупотребления. Однако сама Богуцкая считает иначе.

Комментируя тот момент, что в таком случае к старикам переедут дети и внуки, не желающие платить за коммуналку, она увидела в этом сплошной позитив.

Сообщалось, что озвучен прогноз по судьбе должников за услуги ЖКХ в Украине.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал ситуацию с долгами за коммуналку в Украине.

"Значительная часть этих долгов, примерно 20-25%, или порядка 15 млрд грн, – безнадежные, так как по ним истек срок исковой давности – три года. Также есть долги умерших людей, которые проживали в неприватизированных квартирах, их взыскать тоже невозможно", - сказал специалист.

Напомним, тарифы довели до отчаяния десятки тысяч жителей под Киевом

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