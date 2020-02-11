Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандал со "слугой народа" Евгением Брагаром
Как заявил глава государства в интервью "Интерфакс-Украина", он чувствует вину за ошибки и подобные высказывания народных депутатов.
"Для меня, если депутат нашей фракции "зашкварится", тогда я чувствую вину на себе. Потому что это человек из фракции "Слуга народа". Но мы не можем проконтролировать всех депутатов, всех мажоритарщиков. Мы говорили, что будет очищение – и мы должны это делать. Всех честных, сильных ты должен поддерживать, а с другими – спокойно расставаться. Спокойно говорить: "Ты не можешь быть лицом нашей партии", – отметил он.
По поводу скандала с Евгением Брагаром и пенсионерки с собакой Зеленский ответил:
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"Но в этом случае давайте посмотрим. Я его знаю, я с ним общался, он работал в нашем штабе, он историк, аспирант в институте Шевченко. Умный человек, но очень молодой. Я всегда поддерживаю молодых людей, но видим, что бывает".
Напомним в обществе вызвало ажиотаж предложение Евгения Брагара продать собаку, чтобы оплатить счета за коммуналку.
На сайте президента Украины появилась петиция с требованием призвать Брагара в армию, поскольку ему 25 лет, а это – возраст, когда украинские граждане еще проходят службу.
Напомним, скандальный Кива переплюнул "собак" Брагара и дал свой совет украинцам.
Как сообщала Politeka, Разумков пригрозил нардепам из за скандала с собакой.
Также Politeka писала, что «слуга народа» публично унизила легендарного украинца, гремит скандал.