Стало известно, как украинцы смогут воспользоваться "ленивыми" субсидиями

Об этом информирует пресс-служба Министерства социальной политики, передает Politeka.net.

Сообщается, что уже в текущем месяце социальные службы должны организовать автоматический перерасчет субсидий из-за так называемого "отделения" услуги по транспортировке газа.

Соответственно, украинцам не нужно будет специально обращаться в местный орган соцзащиты населения для перерасчета.

В ведомстве напомнили, что отдельный тариф на транспортировку "голубого топлива" был утвержден в конце декабря 2019 года. В итоге те категории льготников, которые имеют субсидии от государства, получили платежи с полной стоимостью для оплаты за распределение газа.

Однако изменения вступили в силу только в начале 2020 года, поэтому в скором времени проведут перерасчет с начислением размера льгот и субсидий в соответствии с учетом услуги по распределению газа за два месяца нынешнего года.

Данный процесс произойдет автоматически, поэтому гражданам не нужно специально обращаться в службу соцзащиты населения, и они могут насладиться "ленивыми" субсидиями.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы по-новому будут платить за коммуналку. Об этом информирует пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

Сообщается, что правительство обязало пересчитать украинцам платежки за отопление. Это связано с тем, что голубое топливо серьезно подешевело во время текущего отопительного сезона.

Как известно, сейчас тариф на газ, который действует для предприятий теплокоммунэнерго составляет 8300 гривен, но фактически предприятия закупают его за 6100 - 6200 гривен.

Однако на деле получилось совершенно по-другому. Украинцы в социальных сетях начали жаловаться, что их платежки существенно выросли, несмотря на обещания Кабмина.

Более того, украинцы в недоумении, почему правительство ввело абонплату за доставку газа, поскольку им теперь приходится дважды платить за голубое топливо.

Власти умудрялись даже присылать по две платежки за газ людям, которые умерли несколько лет назад.

Для восстановления справедливости украинцы выдвинули президенту Владимиру Зеленскому жесткое требование и потребовали отменить абонплату за транспортировку природного газа.

В начале февраля на гнев украинцев отреагировали в Минэнергетики. Министр Оржель пообещал убрать вторую платежку за газ и сделать общий тариф на голубое топливо.

Напомним, украинцы получат новые платежки за свет: что изменилось и как не ошибиться.

Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за газ.

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