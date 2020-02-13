За последние сутки новый коронавирус поразил более 15 тысяч человек

Андрей Пальчевский обратился к украинцам в связи с эпидемией коронавируса в мире

Видеообращение телеведущий и бизнесмен опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром читаю сводки о заболевших [коронавирусом]… я вспоминал вчерашний звонок, какой-то придурковатый, как обычно, один известный педиатр рассказывает нам, что ничего страшного, вирус проходит мимо... Сегодня ночью заболело 15 тысяч человек, 240 официально умерли. Еще недавно умирал 1-2 в неделю», - отметил он.

При этом Пальчевский добавил, что в Украине не принимают должных мер.

«А Украина, как всегда, не готова, никто не бьет в набат. А если у нас что-то случится, что мы будем делать с нашими детьми? Смотреть на министра, или каких-то там Радуцких, или еще кого-то? Помните об этом, берегите себя», - заявил он.

Отметим, по состоянию на 5:40 четверга, 13 февраля, в Китае в результате пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, умерли уже 1369 человек. Такие данные публикует Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в США.

Число инфицированных в Китае достигло 59 тысяч 805 человек. Всего в мире коронавирусом заразились 60 тысяч 329 человек. То есть, за последние сутки на новый коронавирус заболели более 15 тысяч человек.

Выздоровление врачи зафиксировали у 5995 человек в мире.

При этом эксперты подчеркивают, что украинскому правительству следует больше внимания уделять рекомендациям медиков.

Специалисты опасаются, что в Украине может начаться неконтролируемое распространение китайского коронавируса, поскольку в стране эпидемзащита в Украине находится на ненадлежащем уровне.

15 000 за ночь!!! берегите себя! Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 12. Februar 2020

Напомним, Пальчевский раскрыл реальную ситуацию с коронавирусом и угрозу для Украины.

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